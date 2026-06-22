प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, छह गद्दार सांसदों को दिया जन्म; बागियों पर भी बरसे संजय राउत
शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिंदे प्रेग्नेंट थे और उन्होंने छह गद्दार सांसदों को जन्म दिया है।
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि शिंदे प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने छह गद्दार सांसदों को जन्म दिया है। दरअसल, उद्धव गुट के छह बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है, जिससे उद्धव गुट के नेता भड़क गए। राउत ने सोमवार को अपनी पार्टी के बागी विधायकों, जिनमें ओमराजे निंबालकर भी शामिल हैं, पर निशाना साधा और उन्हें गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ना महाराष्ट्र को तोड़ने जैसा है।
शिवसेना (UBT) के विधायकों की मीटिंग पर पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, "एकनाथ शिंदे ने छह गद्दारों को जन्म दिया है। चीजों को ठीक से मैनेज करने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी।" एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर पर कुख्यात गद्दार होने का आरोप लगाया और कहा कि यूबीटी सेना चीफ उद्धव ठाकरे उस आदमी को जानते थे जिसने कथित तौर पर निंबालकर को 15 करोड़ रुपये दिए थे। राउत ने कहा, "गद्दारों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। ओमराजे (निंबालकर) एक कुख्यात गद्दार हैं। शिवसेना को तोड़ना महाराष्ट्र को तोड़ने जैसा है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ओमराजे को सबसे पहले 15 करोड़ रुपये किसने दिए थे।"
'सिर्फ चीनी मिलें लगाना डेवलपमेंट नहीं होता'
बागी सांसद के डेवलपमेंट के दावों पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, "धाराशिव में जो डेवलपमेंट दिख रहा है, वह पिछली सरकारों के समय में हुआ था। सिर्फ चीनी मिलें लगाना डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट मिलकर किया जाता है। अगर कोई सांसद यह मानता है कि 100 करोड़ रुपये जेब में डाल लेना डेवलपमेंट है, तो यह गलत सोच है।" राउत ने राम मंदिर ट्रस्ट पर भी आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर मंदिर की संपत्ति और दान का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
'500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ'
उन्होंने कहा, "500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदार है। राम मंदिर का दानपात्र ही गायब हो गया। चांदी और गहने गायब हो गए हैं। भाजपा सदस्यों ने लगभग 500 करोड़ रुपये के चढ़ावे और संपत्ति का गबन किया है।" मामले की किसी भी जांच के असर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों के बारे में SIT क्या रिपोर्ट देगी? वे कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। मैं RSS सरसंघचालक मोहन भागवत जी से अपील करता हूं। आपने राम मंदिर बनाने में योगदान दिया था, जैसा कि हम सबने दिया। जिस तरह से अब राम मंदिर को लूटा जा रहा है, यह कोई गजनवी या अलाउद्दीन खिलजी नहीं है जो इसे लूटने आया है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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