भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, फडणवीस केंद्र में जाएंगे; संजय राउत का दावा
संजय राउत ने कहा, 'हमने RSS प्रमुख से अनुरोध किया है कि अगर वह स्वयं नहीं आ सकते हैं, तो अपना प्रतिनिधि भेजें। इसी तरह, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय विधायकों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं।'
शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर आगामी महीनों में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जा सकते हैं और राज्य में उनकी जगह भाजपा का कोई मंत्री ले सकता है। राउत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 'राम रक्षा आंदोलन' से पहले अपने नागपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। जब उनसे अगले एक-दो महीने में केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस स्थिति में महाराष्ट्र में कुछ बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं।
संजय राउत ने कहा, 'अगर केंद्र में फेरबदल होता है, तो फडणवीस देश की सेवा के लिए वहां जा सकते हैं और भाजपा का कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है।' राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के विरोध में 18 जुलाई को नागपुर में 'राम रक्षा' प्रदर्शन आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) समेत सभी हिंदुत्ववादी संगठनों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है।
मोहन भागवत से भी की अपील
संजय राउत ने कहा, 'हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से अनुरोध किया है कि अगर वह स्वयं नहीं आ सकते हैं, तो अपना प्रतिनिधि भेजें। इसी तरह, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय विधायकों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं।' राउत ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से राम भक्त और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ता 'राम रक्षा' प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। विदर्भ क्षेत्र में नागपुर समेत 11 जिले हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। संसद सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग करने के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा, 'हम उनकी बात से सहमत हैं।' सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसमें लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन शुरू करने का प्रस्ताव है।
CJP के आंदोलन पर क्या बोले
जंतर-मंतर पर परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन चल रहा है। इसके समर्थन में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि वहां 20 साल की एक युवती भी उपवास पर बैठी है। उन्होंने कहा, 'क्या उनकी बिगड़ती हालत की रिपोर्ट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक नहीं पहुंच रही है? सत्ता में बैठे लोगों में संवेदना खत्म हो गई है। क्या मोदी मंत्रिमंडल में किसी में सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े होने की हिम्मत है?'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें