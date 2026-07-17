भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, फडणवीस केंद्र में जाएंगे; संजय राउत का दावा

संजय राउत ने कहा, 'हमने RSS प्रमुख से अनुरोध किया है कि अगर वह स्वयं नहीं आ सकते हैं, तो अपना प्रतिनिधि भेजें। इसी तरह, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय विधायकों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं।'

शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर आगामी महीनों में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जा सकते हैं और राज्य में उनकी जगह भाजपा का कोई मंत्री ले सकता है। राउत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 'राम रक्षा आंदोलन' से पहले अपने नागपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। जब उनसे अगले एक-दो महीने में केंद्र और राज्य में मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस स्थिति में महाराष्ट्र में कुछ बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं।

संजय राउत ने कहा, 'अगर केंद्र में फेरबदल होता है, तो फडणवीस देश की सेवा के लिए वहां जा सकते हैं और भाजपा का कोई वरिष्ठ मंत्री महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है।' राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के विरोध में 18 जुलाई को नागपुर में 'राम रक्षा' प्रदर्शन आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) समेत सभी हिंदुत्ववादी संगठनों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है।

मोहन भागवत से भी की अपील संजय राउत ने कहा, 'हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से अनुरोध किया है कि अगर वह स्वयं नहीं आ सकते हैं, तो अपना प्रतिनिधि भेजें। इसी तरह, भाजपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्थानीय विधायकों को भी निमंत्रण भेजे गए हैं।' राउत ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से राम भक्त और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ता 'राम रक्षा' प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। विदर्भ क्षेत्र में नागपुर समेत 11 जिले हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। संसद सत्र शुरू होने से पहले परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग करने के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा, 'हम उनकी बात से सहमत हैं।' सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसमें लोकसभा सीट की संख्या बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन शुरू करने का प्रस्ताव है।