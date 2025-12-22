Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sanjay Raut says Devendra Fadnavis Eknath Shinde Ajit Pawar giving money to voters
नगर परिषद चुनाव में फडणवीस, शिंदे और अजित ने बांटे 15 हजार करोड़ रुपये: संजय राउत

नगर परिषद चुनाव में फडणवीस, शिंदे और अजित ने बांटे 15 हजार करोड़ रुपये: संजय राउत

संक्षेप:

महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने रविवार को 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। इन्होंने स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के 207 पदों पर कब्जा जमा लिया।

Dec 22, 2025 05:08 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘नगर परिषद चुनावों में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मतदाताओं को पैसे बांटे। इस दौरान लगभग 15 हजार करोड़ रुपये उड़ा दिए गए। पैसे को पानी की तरह बहाया गया।’ उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनकी शिवसेना ही असली है। चुनाव चिन्ह और पार्टी का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा क्योंकि उस पर दबाव है।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:कांग्रेस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं; BMC चुनाव के पहले उद्धव गुट का तंज

महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने रविवार को 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। इन स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के 207 पदों पर कब्जा जमा लिया। विपक्षी महा विकास आघाडी (MVA) 44 सीट ही हासिल कर सकी। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार रात में अंतिम आंकड़े साझा किए। एसईसी के अनुसार, बीजेपी ने नगर निगम अध्यक्ष के 117 पद जीते, शिवसेना ने 53 और राकांपा ने 37 पद जीते।

MVA के घटक दलों का कैसा रहा प्रदर्शन

एमवीए के घटक दल कांग्रेस को 28, एनसीपी (एसपी) को सात और शिवसेना (यूबीटी) ने अध्यक्ष के 9 पदों पर जीत दर्ज की। राज्य निवार्चन आयोग के अनुसार, पंजीकृत अन्य पार्टियों ने 4 सीट हासिल की। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों ने नगर अध्यक्ष के 28 पदों पर जीत दर्ज की। 5 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News BJP Shivsena
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।