Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sanjay Raut says alliance with MNS will be announced by tomorrow or day after
शिवसेना (UBT) और MNS मिलकर लड़ेंगे चुनाव, संजय राउत बोले- कल या परसों होगी घोषणा

शिवसेना (UBT) और MNS मिलकर लड़ेंगे चुनाव, संजय राउत बोले- कल या परसों होगी घोषणा

संक्षेप:

मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा था कि चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कब होगी।

Dec 21, 2025 07:15 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार को उन्होंने कहा, 'बैठकों का सिलसिला समाप्त हो गया है। शिवसेना और एमएनएस के बीच बैठकें हुईं। हमारा गठबंधन कल या परसों घोषित किया जाएगा, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि प्रत्येक पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव और राज ठाकरे जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे।'

संजय राउत ने शनिवार को MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की थी। दोनों दल मुंबई में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले तीन दिनों में राउत, दादर स्थित राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पर दूसरी बार पहुंचे। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं।

गठबंधन को लेकर लंबी बातचीत

शुक्रवार को मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने कहा था कि चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कब होगी। शिवसेना (यूबीटी) के नेता अनिल परब ने शुक्रवार को राज ठाकरे से मुलाकात की थी।

स्थानीय निकाय चुनावों में BJP का शानदार प्रदर्शन

इस बीच, महाराष्ट्र में 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा ने 120 से ज्यादा स्थानों पर नगराध्यक्ष पद जीतकर एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति प्रदर्शित की है। सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों में शिवसेना को 54 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) को 40 नगराध्यक्ष पद मिलने की संभावना है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे आगे रही है, जिसने 34 जगहों पर नगराध्यक्ष बनाए हैं। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को केवल 8 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) को 7 पद ही हासिल हुए दिख रहे हैं।

Maharashtra News Shivsena
