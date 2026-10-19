‘रिजीम चेंज की जरूरत’, टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर राउत ने फडणवीस सरकार को घेरा
संजय राउत ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के प्रभाव का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधी गिरोह कानून का डर महसूस नहीं कर रहे हैं।
शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने एक्टर टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर राज्य में कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में गोलीबारी, हत्या, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए ‘रिजीम चेंज’ की मांग की। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे राज्य में अपराध पर लगाम लगाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अपराधी गिरोहों के हौसले बढ़ रहे हैं और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
संजय राउत ने मुंबई में कम समय के भीतर गोलीबारी की कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने एक्टर सलमान खान से जुड़े पहले के मामले और बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी हवाला दिया। राउत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपराधी गिरोहों पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के बजाय कानून-व्यवस्था पर ध्यान दें। राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ता प्रदीप पुरनेकर की हत्या का जिक्र करते हुए शिंदे की भूमिका और प्रतिक्रिया पर सवाल किया। साथ ही, टाइगर श्रॉफ के घर जाने को लेकर भी उनकी आलोचना की।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर क्या बोले राउत
संजय राउत ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के प्रभाव का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या अधिकारियों की ओर से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधी गिरोह कानून का डर महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो महाराष्ट्र में लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। राउत ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराने की मांग की। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इस देश में क्या हो रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और पूरे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच करनी चाहिए।'
फायरिंग करने वाले तीनों गिरफ्तार
टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी करने वाले तीन लोगों को सोमवार को कोटा रेलवे स्टेशन पर 15 मिनट तक चलाए गए अभियान के बाद ट्रेन से पकड़ लिया गया। माना जा रहा है कि तीनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले रेहान समेत तीन लोगों को पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे से पकड़ा गया। यह ट्रेन सुबह 10:17 बजे कोटा में रुकी थी। कोटा नगर पुलिस ने उन तीनों को मुंबई पुलिस की एक टीम को सौंप दिया, जिसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और महाराष्ट्र की राजधानी ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड के वास्ते मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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