संजय राउत के घर के बाहर खड़ी थी कार, लिखा था- आज होगा हंगामा, रात 12 बजे बम धमाका

संक्षेप: शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर के बाहर एक कार पार्क मिली, जिसमें बम धमाके की धमकी दी गई थी। इसके बाद राउत के घर की भी जांच हुई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के घर के बाहर एक कार खड़ी मिली, जिसके विंडो के शीशे पर बम की धमकी वाला मैसेज लिखा था। इसके बाद बम डिटेक्शन कर्मियों ने उनके घर की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि भांडुप इलाके में राउत के घर की तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एक अधिकारी के अनुसार, वैगनआर कार की खिड़की पर धूल पर एक नोट लिखा मिला, जिसमें लिखा था "आज होगा हंगामा रात 12 बजे बम ब्लास्ट।''

राज्यसभा सांसद राउत के समर्थकों ने तुरंत पुलिस को बम की धमकी वाले मैसेज के बारे में बताया। अधिकारी के अनुसार, बाद में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) के कर्मी मौके पर पहुंचे और राउत के बंगले की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उन्होंने बताया कि खड़ी कार को जब्त कर लिया गया है और पुलिस धमकी भरे मैसेज के सिलसिले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में है।