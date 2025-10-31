गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हूं, संजय राउत हुए बीमार; क्या बोले पीएम मोदी?
संक्षेप: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उनका इलाज चल रहा है और उन्हें लोगों से मिलने-जुलने से बचने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और उनका इलाज जारी है। साथ ही, राउत ने कहा कि उन्हें लोगों से मिलने-जुलने से बचने की सलाह दी गई है। इस पर पीएम मोदी ने राउत के जल्द ठीक होने की कामना की है।
राउत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह उम्मीद जताई कि अगले साल तक उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उन्होंने लिखा, ‘‘आप सभी ने मुझे प्यार दिया और मुझ पर भरोसा किया। लेकिन मुझे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और मैं इलाज करा रहा हूं। मैं इससे उबर जाऊंगा। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, मुझे बाहर न निकलने और सार्वजनिक स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है।’’ हालांकि, राउत ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया।
पीएम मोदी ने एक्स पर संजय राउत के पोस्ट पर लिखा, 'संजय राउत जी, आपके जल्दी ठीक होने और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं।' पीएम मोदी को राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ‘आदरणीय प्रधान मंत्री जी धन्यवाद! मेरा परिवार आपका आभारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।’
सत्तारूढ़ भाजपा के कटु आलोचक और महाराष्ट्र में विपक्ष की मुखर आवाज, राज्यसभा सदस्य राउत रोजाना मीडिया से बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। एक नवंबर को निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन हैं, जिसमें राउत के भाग लेने की उम्मीद जताई गई थी।
