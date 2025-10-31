Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Sanjay Raut falls ill suffering from serious health problems what did PM Modi say
गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हूं, संजय राउत हुए बीमार; क्या बोले पीएम मोदी?

गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हूं, संजय राउत हुए बीमार; क्या बोले पीएम मोदी?

संक्षेप: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उनका इलाज चल रहा है और उन्हें लोगों से मिलने-जुलने से बचने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।

Fri, 31 Oct 2025 06:54 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और उनका इलाज जारी है। साथ ही, राउत ने कहा कि उन्हें लोगों से मिलने-जुलने से बचने की सलाह दी गई है। इस पर पीएम मोदी ने राउत के जल्द ठीक होने की कामना की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राउत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह उम्मीद जताई कि अगले साल तक उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उन्होंने लिखा, ‘‘आप सभी ने मुझे प्यार दिया और मुझ पर भरोसा किया। लेकिन मुझे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई हैं और मैं इलाज करा रहा हूं। मैं इससे उबर जाऊंगा। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, मुझे बाहर न निकलने और सार्वजनिक स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है।’’ हालांकि, राउत ने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया।

पीएम मोदी ने एक्स पर संजय राउत के पोस्ट पर लिखा, 'संजय राउत जी, आपके जल्दी ठीक होने और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं।' पीएम मोदी को राउत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ‘आदरणीय प्रधान मंत्री जी धन्यवाद! मेरा परिवार आपका आभारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।’

सत्तारूढ़ भाजपा के कटु आलोचक और महाराष्ट्र में विपक्ष की मुखर आवाज, राज्यसभा सदस्य राउत रोजाना मीडिया से बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। एक नवंबर को निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन हैं, जिसमें राउत के भाग लेने की उम्मीद जताई गई थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Sanjay Raut PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।