महाराष्ट्र में भी हो SIR, बिहार चुनाव से पहले शिवसेना नेता ने उठा दी बड़ी मांग; क्या बताई वजह

बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मुंबई में एक बड़ी मांग उठाई। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में नकली और डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए महाराष्ट्र में भी एसआईआर होना चाहिए।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई Mon, 6 Oct 2025 04:00 PM
बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मुंबई में एक बड़ी मांग उठाई। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में नकली और डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए महाराष्ट्र में भी एसआईआर होना चाहिए। एनएनआई से बात करते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। मेरी इच्छा है कि बिहार के लोग बड़ी संख्या में वोट डालें और सही फैसला लें।

संजय निरुपम ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से पहले यहां पर एसआईआर हुआ। इसके तहत फेक वोटर्स को हटाया गया। घुसपैठियों और नकली नामों का सफाया हुआ। इस प्रक्रिया में 4 मिलियन नकली वोटरों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से महाराष्ट्र में भी वोटर लिस्ट की सफाई होनी चाहिए। संजय निरुपम ने कहा कि यहां पर बड़ी संख्या में नकली वोटर्स और घुसपैठिए शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना की तरफ से हम महाराष्ट्र में एसआईआर की मांग करते हैं।

इस बीच सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने विश्वास जताया कि चुनाव आयोग बिहार में साफ-सुधरा चुनाव संपन्न कराने में कामयाब रहेगा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग संविधान में लोगों को दिए गए मताधिकार को सख्ती से लागू करेगा। संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी, और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि मतदाता सत्ता परिवर्तन की शुरुआत करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग करने वाला है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग से छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या को 1,200 तक सीमित किया है। वहीं, सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग लागू की गई है। साथ ही बेहतर स्पष्टता के लिए उन्नत ईवीएम का इस्तेमाल सुनिश्चित हुआ है।