एयर गन, पेट्रोल, लाइटर और...; रोहित आर्य ने जहां बच्चों को बनाया बंधक, वहां पुलिस को क्या मिला
संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार दोपहर पवई के आरए स्टूडियो में 50 वर्षीय रोहित आर्य ने एक्टिंग ऑडिशन के बहाने आए 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया। नागपुर का रहने वाला आर्य टीचर, फिल्ममेकर और यूट्यूबर था।
मुंबई के पवई में जिस स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था, वहां से पुलिस ने कुछ चीजें बरामद की हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक एयर गन, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन और लाइटर बरामद हुआ है। पवई पुलिस ने अब मृतक रोहित आर्य के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 109(1), 140 और 287 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। मौके से बरामद वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और यह देखना होगा कि इसके आधार पर किस तरह की जानकारी सामने आती है।
गुरुवार दोपहर पवई के आरए स्टूडियो में 50 वर्षीय रोहित आर्य ने एक्टिंग ऑडिशन के बहाने आए 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया। नागपुर का रहने वाला आर्य टीचर, फिल्ममेकर और यूट्यूबर था। वह महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के 'माझी शाला, सुंदर शाला' प्रोजेक्ट से जुड़ा था। उसका दावा था कि तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर ने 2 करोड़ का टेंडर दिया लेकिन भुगतान नहीं किया। पहले पुणे में भूख हड़ताल कर चुका आर्य मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था। वीडियो में उसने कहा, 'मैं आत्महत्या के बजाय बच्चों को बंधक बनाकर नैतिक न्याय मांग रहा हूं।' दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई घटना में उसने कमरा बंद कर आग लगाने की धमकी दी।
35 मिनट तक चला पूरा ऑपरेशन
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पवई-साकीनाका पुलिस, क्यूआरटी, बम स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड पहुंची। दो घंटे बातचीत बेकार गई, फिर 4:30 बजे के करीब बाथरूम से घुसकर 35 मिनट में ऑपरेशन पूरा किया गया। एंटी-टेरर अधिकारी की गोली से रोहित आर्य की मौत हो गई। सभी बंधक सुरक्षित बचा लिए गए। घबराए अभिभावक बाहर जमा थे और उन्हें बच्चों को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच आर्य के बैकग्राउंड की जांच कर रही है।