Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Rohit Arya Encounter Mumbai Police recovered air gun petrol rubber solution
एयर गन, पेट्रोल, लाइटर और...; रोहित आर्य ने जहां बच्चों को बनाया बंधक, वहां पुलिस को क्या मिला

एयर गन, पेट्रोल, लाइटर और...; रोहित आर्य ने जहां बच्चों को बनाया बंधक, वहां पुलिस को क्या मिला

संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार दोपहर पवई के आरए स्टूडियो में 50 वर्षीय रोहित आर्य ने एक्टिंग ऑडिशन के बहाने आए 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया। नागपुर का रहने वाला आर्य टीचर, फिल्ममेकर और यूट्यूबर था।

Fri, 31 Oct 2025 01:37 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मुंबई के पवई में जिस स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया था, वहां से पुलिस ने कुछ चीजें बरामद की हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक एयर गन, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन और लाइटर बरामद हुआ है। पवई पुलिस ने अब मृतक रोहित आर्य के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 109(1), 140 और 287 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। मौके से बरामद वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और यह देखना होगा कि इसके आधार पर किस तरह की जानकारी सामने आती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित की क्या थी डिमांड? मुंबई पुलिस ने मार दी गोली

गुरुवार दोपहर पवई के आरए स्टूडियो में 50 वर्षीय रोहित आर्य ने एक्टिंग ऑडिशन के बहाने आए 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बना लिया। नागपुर का रहने वाला आर्य टीचर, फिल्ममेकर और यूट्यूबर था। वह महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के 'माझी शाला, सुंदर शाला' प्रोजेक्ट से जुड़ा था। उसका दावा था कि तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर ने 2 करोड़ का टेंडर दिया लेकिन भुगतान नहीं किया। पहले पुणे में भूख हड़ताल कर चुका आर्य मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा था। वीडियो में उसने कहा, 'मैं आत्महत्या के बजाय बच्चों को बंधक बनाकर नैतिक न्याय मांग रहा हूं।' दोपहर 1:30 बजे शुरू हुई घटना में उसने कमरा बंद कर आग लगाने की धमकी दी।

35 मिनट तक चला पूरा ऑपरेशन

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पवई-साकीनाका पुलिस, क्यूआरटी, बम स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड पहुंची। दो घंटे बातचीत बेकार गई, फिर 4:30 बजे के करीब बाथरूम से घुसकर 35 मिनट में ऑपरेशन पूरा किया गया। एंटी-टेरर अधिकारी की गोली से रोहित आर्य की मौत हो गई। सभी बंधक सुरक्षित बचा लिए गए। घबराए अभिभावक बाहर जमा थे और उन्हें बच्चों को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच आर्य के बैकग्राउंड की जांच कर रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Death
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।