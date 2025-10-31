Hindustan Hindi News
बाथरूम की खिड़की तोड़ी, तीन पुलिस अफसर हॉल में घुसे और फिर... 17 बच्चों को कैसे छुड़ाया

बाथरूम की खिड़की तोड़ी, तीन पुलिस अफसर हॉल में घुसे और फिर... 17 बच्चों को कैसे छुड़ाया

संक्षेप: Rohit Arya Encounter: डिप्टी कमीश्नर ने बताया, ‘दोपहर करीब डेढ़ बजे पवई पुलिस थाने को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया है। मुंबई पुलिस की टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी को सुरक्षित मुक्त करा लिया।'

Fri, 31 Oct 2025 08:33 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Rohit Arya Encounter: मुंबई के पवई इलाके में स्टूडियो के अंदर बंधक बनाए गए 17 बच्चों और दो आदमियों को मुक्त करा लिया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस गोलीबारी में घायल हुए आरोपी ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। बच्चों को बंधक बनाने के आरोपी की पहचान 50 वर्षीय रोहित आर्य के रूप में हुई। सीनियर अधिकारी ने बताया कि आर्य पर पुलिस ने उस समय गोली चलाई जब वह एयर गन से बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि बाद में अस्पताल में आर्य की मौत हो गई।

डिप्टी कमीश्नर दत्ता नलावडे ने बताया, ‘दोपहर करीब डेढ़ बजे पवई पुलिस थाने को सूचना मिली कि महावीर क्लासिक बिल्डिंग में एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया है। मुंबई पुलिस की टीम ने बचाव अभियान चलाया और सभी बच्चों को सुरक्षित मुक्त करा लिया।' गुरुवार दोपहर एलएंडटी बिल्डिंग के पास आर ए स्टूडियो में एक घंटे से ज्यादा समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। घटना दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई, जब आर्य महावीर क्लासिक बिल्डिंग में आरए स्टूडियो पहुंचा। बचाव अभियान करीब 4.30 बजे खत्म हुआ, जब बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा:

12 बजे: आरोपी रोहित आर्य मुंबई के पवई इलाके में आरए स्टूडियो पहुंचा।

12.30 बजे: 17 बच्चे ऑडिशन हॉल पहुंचे।

1 बजे: रोहित आर्य ने सभी बच्चों को बंधक बना लिया और हॉल में ताला लगा दिया।

1.15 बजे: बच्चे हॉल के बाहर शीशे से मदद के लिए चिल्लाते रहे।

1.30 बजे: मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और आरोपी के बीच दो घंटे तक बातचीत चली, लेकिन वह नहीं माना।

3.30 बजे: मुंबई पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया।

3.45 बजे: फायर ब्रिगेड पहुंच गई।

3.50 बजे: फायर ब्रिगेड टीम ने स्टूडियो के बाथरूम की खिड़की तोड़ दी और तीन पुलिसकर्मी हॉल में घुसे।

4 बजे: पुलिस को देखते ही आर्य ने उन पर एयर गन तान दिया और फायरिंग करने लगा।

4.10 बजे: पुलिस आरोपी को अस्पताल ले गई।

4.30 बजे: सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

रोहित आर्य ने जारी किया था वीडियो

सीनियर अधिकारी के अनुसार, रोहित आर्य ने लगभग 15 वर्ष की आयु के लड़कों और लड़कियों को वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाया था। उसके पास एक एयर गन और कुछ रसायन भी थे। शुरुआत में पुलिस ने यह नहीं बताया कि ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि शाम 5:15 बजे आर्य को मृत घोषित किया गया। पवई पुलिस के अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दल, बम निरोधक दस्ते और दमकल विभाग की एक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के स्टूडियो में घुसने से पहले आर्य ने एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसने कहा, ‘मैं रोहित आर्य हूं। आत्महत्या करने के बजाय मैंने एक योजना बनाई और कुछ बच्चों को बंधक बना लिया। मेरी बहुत ही साधारण मांगें हैं। बहुत ही नैतिक मांगें।’

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
