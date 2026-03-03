उड़ते विमान में पायलट सीट पर ‘सोते’ दिखे VSR वेंचर्स के मालिक, जय पवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो साझा किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वीएसआर वेंचर्स के मालिक रोहित सिंह को उड़ान के दौरान मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए देखा गया था और उन्होंने सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

जय पवार ने रविवार को सोशल मीडिया मंच पर वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा कि हमने अपने पिता को खो दिया... यह दर्द जीवन भर हमारे साथ रहेगा। इस वीडियो में वीएसआर के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। विमान के हवा में होने के दौरान ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है। यह बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है। उन्होंने मांग की कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इस मामले में तत्काल और कड़ी कार्रवाई करे।

उन्होंने कहा कि पूरी जांच होने तक वीएसआर के सभी विमानों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए और रोहित सिंह को बिना किसी देरी के गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एक बेटे की दिल से की गई अपील है... अपने पिता के लिए और हर यात्री की सुरक्षा के लिए। वहीं, इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ राकंपा नेता छगन भुजबल ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो उस विमान का नहीं है जिसमें अजीत पवार यात्रा कर रहे थे। इस स्पष्टीकरण के बावजूद यह मुद्दा राजनीतिक बहस को हवा दे रहा है।

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAEB) ने शनिवार को बारामती विमान दुर्घटना पर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की और कहा कि दुर्घटना के समय दृश्यता आवश्यक स्तर से कम थी। इसने बारामती में रनवे पर धुंधले निशानों और रनवे की सतह पर ढीली बजरी की मौजूदगी की ओर ध्यान दिलाया, साथ ही नियामक डीजीसीए को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की कि हितधारक अनियंत्रित हवाई अड्डों पर सुरक्षा मानकों को बनाए रखें।

जय पवार ने एएआईबी की रिपोर्ट पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैंने प्रारंभिक रिपोर्ट पढ़ी। मुझे बहुत दुख हुआ और निराशा हुई कि रिपोर्ट विस्तृत और संपूर्ण नहीं थी। महाराष्ट्र के लोगों और इस दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों को विमान दुर्घटना के बारे में पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए और उनके सभी सवालों के जवाब मिलने चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दिवंगत नेता के छोटे बेटे ने वीएसआर वेंचर्स के पूरे बेड़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की।