'विलासराव की यादें मिट जाएंगी', BJP नेता ने बयान पर मांगी माफी; रितेश देशमुख हो गए थे खफा

'विलासराव की यादें मिट जाएंगी', BJP नेता ने बयान पर मांगी माफी; रितेश देशमुख हो गए थे खफा

संक्षेप:

Jan 06, 2026 02:27 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भाजपा की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर टिप्पणी पर हंगामा मच गया है। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि उनके पिता का नाम नहीं मिटाया जा सकता। अभिनेता ने एक वीडियो बयान में कहा, 'मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं जो लोग जनता के लिए जीते हैं, उनके नाम लोगों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। लिखे हुए को मिटाया जा सकता है, लेकिन गहरी छाप को नहीं।' सोमवार को एक विवादित टिप्पणी में चव्हाण ने कहा था कि दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख की यादें उनके गृह नगर लातूर से मिटा दी जाएंगी।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रवींद्र चव्हाण ने कहा था, 'आपका उत्साह देखकर मैं सौ फीसदी भरोसे से कह सकता हूं कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर से मिट जाएंगी।' इन टिप्पणियों की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और भाजपा पर राज्य के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेता के योगदान को कमतर आंकने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि इस तरह के बयान सत्ता के अहंकार और देशमुख की विरासत के प्रति अज्ञानता को दर्शाते हैं। मुंबई में जारी बयान में कांग्रेस ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो लातूर से देशमुख की यादों को मिटा दे।

रवींद्र चव्हाण ने माफी मांगी

रितेश देशमुख की ओर से अपने पिता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के बाद महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची तो वे माफी मांगते हैं। चव्हाण ने कहा, 'इन स्थानीय निकाय चुनावों में नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इन मुद्दों को तेजी से कौन हल करेगा, यह महत्वपूर्ण है। मैंने अपने बयान में विलासराव देशमुख की कोई आलोचना नहीं की है। लेकिन कांग्रेस वहां विलासराव देशमुख के नाम पर वोट मांग रही है।'

भाजपा नेता के बयान पर कांग्रेस भड़की

कांग्रेस की ओर से कहा गया, 'कई लोग ऐसे इरादों के साथ आए, लेकिन लातूर के स्वाभिमानी लोगों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी।' कांग्रेस ने कहा कि देशमुख ने लातूर को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और अपना पूरा जीवन जिले के विकास के लिए समर्पित किया। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि लातूर दौरे में उन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। पार्टी ने कहा, 'ऐसे नेताओं को विलासराव देशमुख और लातूर के बीच के गहरे संबंध का क्या ज्ञान है?'

भाजपा को चेतावनी देते हुए कांग्रेस ने कहा कि लातूर के लोग अपने काबिल और प्रतिभाशाली सपूत का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसी टिप्पणियों का करारा जवाब देंगे। महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख लातूर के निवासी थे और क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को लोग आज भी याद करते हैं।

