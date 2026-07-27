ट्रोलिंग से परेशान पुलिस वैन रोकने वाली रिया यादव, दर्ज कराई शिकायत; कहा- सभी को ढूंढूंगी

रिया यादव ने कहा, ‘कई लोग आपका समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसकी छवि खराब करने का नहीं।’

मुंबई में पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन के सामने खड़े होकर उसे रोकने के बाद मॉडल रिया यादव चर्चा में आईं। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई। रिया यादव ने बताया कि घटना के बाद जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका समर्थन किया, वहीं कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर सेल से उन्हें फोन आया और सोमवार को वह स्वयं साइबर सेल ऑफिस पहुंचीं।

रिया यादव ने कहा, 'कई लोग आपका समर्थन करेंगे और आपकी सराहना करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसकी छवि खराब करने या सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें कहना भी गलत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमने जो आंदोलन शुरू किया था, वह किसी राजनीतिक दल, धर्म या व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए था।'

ट्रोलिंग पर रिया यादव का क्या है मैसेज मॉडल रिया ने कहा, 'जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, एक महिला होने के नाते मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि वे अकेले नहीं हैं। मैं यह कदम इसलिए उठा रही हूं ताकि यह संदेश जाए कि मैं सही बात के लिए आवाज उठाती रहूंगी।' मालूम हो कि नीट-यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में चले 37 दिनों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया अभियान के रूप में शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने बाद में बड़ा जनआंदोलन का रूप ले लिया। सरकार से मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने जंतर-मंतर से अपना धरना समाप्त कर दिया।