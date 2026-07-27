ट्रोलिंग से परेशान पुलिस वैन रोकने वाली रिया यादव, दर्ज कराई शिकायत; कहा- सभी को ढूंढूंगी
रिया यादव ने कहा, ‘कई लोग आपका समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसकी छवि खराब करने का नहीं।’
मुंबई में पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन के सामने खड़े होकर उसे रोकने के बाद मॉडल रिया यादव चर्चा में आईं। उन्होंने ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई। रिया यादव ने बताया कि घटना के बाद जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनका समर्थन किया, वहीं कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर सेल से उन्हें फोन आया और सोमवार को वह स्वयं साइबर सेल ऑफिस पहुंचीं।
रिया यादव ने कहा, 'कई लोग आपका समर्थन करेंगे और आपकी सराहना करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ भी बोलेंगे। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसकी छवि खराब करने या सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें कहना भी गलत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमने जो आंदोलन शुरू किया था, वह किसी राजनीतिक दल, धर्म या व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए था।'
ट्रोलिंग पर रिया यादव का क्या है मैसेज
मॉडल रिया ने कहा, 'जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, एक महिला होने के नाते मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि वे अकेले नहीं हैं। मैं यह कदम इसलिए उठा रही हूं ताकि यह संदेश जाए कि मैं सही बात के लिए आवाज उठाती रहूंगी।' मालूम हो कि नीट-यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में चले 37 दिनों के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया अभियान के रूप में शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने बाद में बड़ा जनआंदोलन का रूप ले लिया। सरकार से मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने जंतर-मंतर से अपना धरना समाप्त कर दिया।
देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं और छात्रों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। आंदोलन को नई गति तब मिली जब लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 26 दिन की भूख हड़ताल के साथ इसमें शामिल हुए। उनके साथ 6 छात्र नेताओं ने भी अनशन किया, जिनमें से तीन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि अन्य तीन ने 20 जुलाई को अपना अनशन समाप्त किया। आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोग विरोध में जुटे। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। 20 जुलाई को आयोजित चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें