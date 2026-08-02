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TCS यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में पांच आरोपियों को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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अदालत ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपियों के रिहा होने पर उनके द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई गंभीर आशंका नहीं है।

Relief for five accused in TCS sexual harassment and forced conversion case court grants bail
TCS जबरन धर्मांतरण मामले में पांच आरोपियों को राहत

नासिक की एक अदालत ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस की नासिक यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले के पांच आरोपियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित विनायक खरकर ने 30 जुलाई को रजा रफीक मेमन, आसिफ आफताब अंसारी, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, शफी भिकन शेख और तौसीफ बिलाल अत्तार की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं। इन सभी को नासिक के मुंबई नाका पुलिस थाने में दर्ज कई प्राथमिकी के सिलसिले में जमानत दी गई।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों के रिहा होने पर उनके द्वारा गवाहों को धमकाने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की गंभीर आशंका नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और पीड़िता टीसीएस की नासिक इकाई में साथ काम करते थे। पुलिस का आरोप है कि रजा रफीक मेमन ने पीड़िता पर यौन टिप्पणी की, उसे अनुचित तरीके से छुआ, यौन संबंध बनाने की मांग की और अपने धर्म की प्रशंसा करते हुए उसके धर्म को नीचा दिखाया। पुलिस के अनुसार, अन्य आरोपियों ने भी उसके इस व्यवहार का समर्थन किया।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने पीड़िता की खराब आर्थिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाया, जिसके कारण उसे विषाक्त कार्य वातावरण में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल कसलीवाल ने दलील दी कि कथित टिप्पणियां, यदि उन्हें सही भी मान लिया जाए, तो वे कार्यालय में होने वाली ''हल्की-फुल्की मजाक'' की बातचीत थीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी तीन महीने से अधिक समय से जेल में हैं।

जांच लगभग पूरी हो चुकी है, कोर्ट बोला

अदालत ने कहा, ''आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपियों के रिहा होने पर उनके द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई गंभीर आशंका नहीं है।'' जमानत देते हुए अदालत ने कई शर्तें भी लगाईं। इसके अनुसार आरोपियों को मुकदमे की समाप्ति तक प्रत्येक शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से शाम चार बजे के बीच संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी। इसके अनुसार उन्हें शिकायतकर्ता के कार्यस्थल और आवासीय क्षेत्र में जाने, शिकायतकर्ता, गवाहों या मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने पर भी रोक लगाई गई है।

नौ मामलों की जांच कर रही एसआईटी

विशेष जांच दल (एसआईटी) टीसीएस की नासिक यूनिट में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाएं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े कुल नौ मामलों की जांच कर रहा है। टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि कंपनी लंबे समय से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और दबाव के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाती रही है तथा नासिक कार्यालय में यौन उत्पीड़न के आरोपों में शामिल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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