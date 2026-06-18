Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों पर सरकार मेहरबान, बागी होते ही दे दी Y+ सुरक्षा; संजय राउत भड़के

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शिवसेना (UBT) में सियासी विवाद और गहरा गया। कांग्रेस के साथ संभावित विलय की आशंका बताते हुए छह सांसदों ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने इन बागी सांसदों को Y-प्लस सुरक्षा मुहैया कराई है।

उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों पर सरकार मेहरबान, बागी होते ही दे दी Y+ सुरक्षा; संजय राउत भड़के

शिवसेना (UBT) के भीतर चल रहा सियासी संकट गुरुवार को और गहरा गया। बागी सांसदों ने कांग्रेस के साथ संभावित विलय की आशंका को अपने विद्रोह का मुख्य कारण बताया, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने छह बागी सांसदों को Y-प्लस श्रेणी के समकक्ष सुरक्षा मुहैया करा दी है। यह घटनाक्रम चार वर्षों में महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा राजनीतिक विभाजन माना जा रहा है। इससे पहले 2022 में शिवसेना और 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में बड़े पैमाने पर टूट हो चुकी है।

विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय कर भाजपा नीत एनडीए को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। इस घटना के महज कुछ दिनों बाद शिवसेना (UBT) में नया विद्रोह सामने आया है, जिससे नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

व्हिप की अवहेलना, बैठक में सिर्फ तीन सांसद पहुंचे

शिवसेना (UBT) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने पार्टी हाईकमान के व्हिप का उल्लंघन करते हुए गुरुवार को नई दिल्ली में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। उद्धव ठाकरे के समर्थन का आकलन करने और दल-बदल की आशंका को रोकने के मकसद से आयोजित इस बैठक में केवल तीन सांसद ( अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजभाऊ वाजे) ही मौजूद रहे। एक दिन पहले विद्रोहियों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय से पहले खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

कांग्रेस विलय का भय विद्रोह की जड़

शिंदे गुट से जुड़े नेताओं का कहना है कि विद्रोह की असली वजह यूबीटी शिवसेना के कई सांसदों का यह मानना है कि पार्टी कांग्रेस की ओर बढ़ रही है। विद्रोही सांसद नरेश म्हस्के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कई सांसदों ने अरविंद सावंत के माध्यम से उद्धव ठाकरे से मुलाकात की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

म्हस्के ने आरोप लगाया कि सांसदों को आशंका थी कि पार्टी का अंततः कांग्रेस में विलय हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना। उन्होंने संजय राउत पर 'कांग्रेस का एजेंट' होने का आरोप भी लगाया। बागियों ने राउत के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की संभावना जताई थी।

राउत का तीखा पलटवार

दूसरी ओर, संसदीय दल की बैठक के तुरंत बाद संजय राउत ने बागी सांसदों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अनुपस्थित सांसदों को 'गद्दार, बेईमान और धोखेबाज' करार दिया। राउत ने चेतावनी दी कि बागी अभी भी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी के नाम और चिन्ह पर चुनाव जीता है। व्हिप का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी और अरविंद सावंत अयोग्यता के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने राउत के तेवरों की आलोचना की थी और सुझाव दिया था कि बागियों से बातचीत की जानी चाहिए।

बागियों को सुरक्षा घेरा

बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र खुफिया विभाग ने छह बागी सांसदों ( संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओम राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय देशमुख और संजय जाधव ) को Y-प्लस श्रेणी के बराबर सुरक्षा प्रदान कर दी है। राज्य खुफिया आयुक्त शिरीष जैन के 17 जून के आदेश के मुताबिक, संभावित खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया। राउत ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बिना सुरक्षा के घूमें। महाराष्ट्र में यह नया संकट सत्ताधारी और विपक्षी, दोनों खेमों में नई बहस छेड़ने वाला है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।