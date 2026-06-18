उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों पर सरकार मेहरबान, बागी होते ही दे दी Y+ सुरक्षा; संजय राउत भड़के

शिवसेना (UBT) में सियासी विवाद और गहरा गया। कांग्रेस के साथ संभावित विलय की आशंका बताते हुए छह सांसदों ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ बगावत कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने इन बागी सांसदों को Y-प्लस सुरक्षा मुहैया कराई है।

शिवसेना (UBT) के भीतर चल रहा सियासी संकट गुरुवार को और गहरा गया। बागी सांसदों ने कांग्रेस के साथ संभावित विलय की आशंका को अपने विद्रोह का मुख्य कारण बताया, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने छह बागी सांसदों को Y-प्लस श्रेणी के समकक्ष सुरक्षा मुहैया करा दी है। यह घटनाक्रम चार वर्षों में महाराष्ट्र का तीसरा बड़ा राजनीतिक विभाजन माना जा रहा है। इससे पहले 2022 में शिवसेना और 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में बड़े पैमाने पर टूट हो चुकी है।

विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय कर भाजपा नीत एनडीए को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। इस घटना के महज कुछ दिनों बाद शिवसेना (UBT) में नया विद्रोह सामने आया है, जिससे नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

व्हिप की अवहेलना, बैठक में सिर्फ तीन सांसद पहुंचे शिवसेना (UBT) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने पार्टी हाईकमान के व्हिप का उल्लंघन करते हुए गुरुवार को नई दिल्ली में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। उद्धव ठाकरे के समर्थन का आकलन करने और दल-बदल की आशंका को रोकने के मकसद से आयोजित इस बैठक में केवल तीन सांसद ( अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजभाऊ वाजे) ही मौजूद रहे। एक दिन पहले विद्रोहियों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय से पहले खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

कांग्रेस विलय का भय विद्रोह की जड़ शिंदे गुट से जुड़े नेताओं का कहना है कि विद्रोह की असली वजह यूबीटी शिवसेना के कई सांसदों का यह मानना है कि पार्टी कांग्रेस की ओर बढ़ रही है। विद्रोही सांसद नरेश म्हस्के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कई सांसदों ने अरविंद सावंत के माध्यम से उद्धव ठाकरे से मुलाकात की मांग की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

म्हस्के ने आरोप लगाया कि सांसदों को आशंका थी कि पार्टी का अंततः कांग्रेस में विलय हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुना। उन्होंने संजय राउत पर 'कांग्रेस का एजेंट' होने का आरोप भी लगाया। बागियों ने राउत के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की संभावना जताई थी।

राउत का तीखा पलटवार दूसरी ओर, संसदीय दल की बैठक के तुरंत बाद संजय राउत ने बागी सांसदों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अनुपस्थित सांसदों को 'गद्दार, बेईमान और धोखेबाज' करार दिया। राउत ने चेतावनी दी कि बागी अभी भी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी के नाम और चिन्ह पर चुनाव जीता है। व्हिप का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी और अरविंद सावंत अयोग्यता के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इससे पहले शिवसेना प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने राउत के तेवरों की आलोचना की थी और सुझाव दिया था कि बागियों से बातचीत की जानी चाहिए।