96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए, घर-घर जाकर करो गिनती; राज ठाकरे का बड़ा दावा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। एमएनएस प्रमुख ने चुनाव आयोग से मांग की कि जब तक फर्जी मतदाताओं का मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराए जाएं। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, 'विश्वसनीय जानकारी मिली है कि 96 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। यह महाराष्ट्र और देश के मतदाताओं का अपमान है। सभी समूह अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष और चुनाव सूची प्रमुखों को घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती करनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि जब तक यह साफ नहीं हो जाता, महाराष्ट्र में चुनाव न कराए जाएं।'

इस बीच, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने घोषणा की कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं पर चर्चा की जाएगी। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य पार्टी नेता अधिकारियों से मिलकर वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाएंगे। राउत ने कहा, 'शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, MNS प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस नेता, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार अधिकारियों से मिलेंगे। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में विसंगतियों का मुद्दा उनके सामने रखेंगे। वे मैच फिक्सिंग करते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं।'