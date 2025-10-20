Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Raj Thackeray questions EC ahead of local body polls in Maharashtra 9 million fake voters
96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए, घर-घर जाकर करो गिनती; राज ठाकरे का बड़ा दावा

96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए, घर-घर जाकर करो गिनती; राज ठाकरे का बड़ा दावा

संक्षेप: राज ठाकरे ने कहा, ‘विश्वसनीय जानकारी मिली है कि 96 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। यह महाराष्ट्र और देश के मतदाताओं का अपमान है। सभी समूह अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष और चुनाव सूची प्रमुखों को घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती करनी चाहिए।’

Mon, 20 Oct 2025 10:11 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। एमएनएस प्रमुख ने चुनाव आयोग से मांग की कि जब तक फर्जी मतदाताओं का मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराए जाएं। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, 'विश्वसनीय जानकारी मिली है कि 96 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। यह महाराष्ट्र और देश के मतदाताओं का अपमान है। सभी समूह अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष और चुनाव सूची प्रमुखों को घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती करनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से कहता हूं कि जब तक यह साफ नहीं हो जाता, महाराष्ट्र में चुनाव न कराए जाएं।'

ये भी पढ़ें:मंदिर के अंदर मूर्ति से सोने के आभूषण की चोरी, मचा भारी हंगामा; संदिग्ध गिरफ्तार

इस बीच, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने घोषणा की कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं पर चर्चा की जाएगी। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य पार्टी नेता अधिकारियों से मिलकर वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाएंगे। राउत ने कहा, 'शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, MNS प्रमुख राज ठाकरे, कांग्रेस नेता, एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार अधिकारियों से मिलेंगे। महाराष्ट्र में मतदाता सूची में विसंगतियों का मुद्दा उनके सामने रखेंगे। वे मैच फिक्सिंग करते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं।'

चुनावों में गड़बड़ी और मैच फिक्सिंग का आरोप

संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनावों में गड़बड़ी और मैच फिक्सिंग होती है। इसकी गहन जांच की जरूरत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर मैच फिक्सिंग कर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। साथ ही, 1 नवंबर को मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ विशाल मार्च निकालने की घोषणा की जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और अन्य विपक्षी नेता शामिल होंगे। दूसरी ओर, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और उन्हें विश्वास है कि महायुति गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। शिंदे ने कहा, 'शिवसेना हमेशा तैयार रहती है। हम 24/7 काम करते हैं। महायुति स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगी।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Election Voter ID
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।