महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर: भूस्खलन से दबे कई घर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे ठप, मुंबई में अब तक 13 की मौत

हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत NDRF से मदद मांगी। इसके बाद पुणे से NDRF की 5वीं बटालियन की 30 सदस्यों वाली एक खास टीम को तुरंत पाटन गांव के लिए रवाना किया गया, जो राहत और बचाव कार्य में जुटी है।

महाराष्ट्र में आसमान से बरस रही आफत ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार सुबह पुणे जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक बड़ा भूस्खलन हो गया। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने से करीब पांच घर मलबे में दफन हो गए हैं। इस हादसे में कम से कम तीन लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस आपदा का सीधा असर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी पड़ा है, जहां लैंडस्लाइड और जलभराव के बाद ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया है।

मलबे में जिंदगियों की तलाश, NDRF मोर्चे पर लोनावला डिविजन के डिप्टी एसपी गजानन तोमपे ने बताया कि मावल के एक सुदूर गांव में भारी बारिश के चलते तीन जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं हुई हैं। इनमें से एक घटना में घर मलबे के नीचे दब गया। अंदेशा है कि जब सुबह-सुबह यह हादसा हुआ, तब घर के अंदर तीन लोग मौजूद थे।

हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत NDRF से मदद मांगी। इसके बाद पुणे से NDRF की 5वीं बटालियन की 30 सदस्यों वाली एक खास टीम को तुरंत पाटन गांव के लिए रवाना किया गया, जो राहत और बचाव कार्य में जुटी है।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बंद, सफर टालने की सलाह इस भूस्खलन ने मुंबई और पुणे के बीच की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई-पुणे हाईवे, दोनों पर गाड़ियों की आवाजाही को अगले आदेश तक पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है।

पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है- जब तक बहुत जरूरी न हो, पुणे और मुंबई के बीच यात्रा करने से बचें। मौसम के मिजाज को देखते हुए अपनी यात्रा को फिलहाल टाल दें और प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक अपडेट्स पर नजर रखें।

दिलचस्प बात यह है कि अभी दो महीने पहले ही सह्याद्रि की पहाड़ियों से गुजरने वाला 13 किलोमीटर लंबा 'मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक' शुरू हुआ था, जिससे सफर का समय करीब आधा घंटा घट गया था। लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे फिलहाल यह रूट भी थम गया है।

मुंबई में 'रेड अलर्ट': थमने लगी रफ्तार, हाई टाइड का खतरा सिर्फ पुणे ही नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में भी लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, जिसका मतलब है कि अभी भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा।

लोकल ट्रेनें प्रभावित: पटरियों पर पानी भरने और कुछ जगहों पर छोटे-मोटे लैंडस्लाइड के कारण रेल सेवा पर बुरा असर पड़ा है, जिससे दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

तेज हवाओं का अलर्ट: BMC के मुताबिक, दिनभर मुंबई और उपनगरों में रुक-रुक कर भारी बारिश होती रहेगी। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

हाई टाइड की चेतावनी: निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। सोमवार दोपहर 3:56 बजे समंदर में 4.08 मीटर ऊंची लहरें (हाई टाइड) उठने की आशंका है, जिससे जलभराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसके बाद मंगलवार तड़के 4:38 बजे भी एक और हाई टाइड आएगा।