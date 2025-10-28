Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Pune Techie Zubair arrested for possessing al Qaida literature from his laptops 40 cellphones seized
जुबैर के लैपटॉप में मिला अल-कायदा से जुड़ा साहित्य, क्या था मकसद? ATS ने किया अरेस्ट

जुबैर के लैपटॉप में मिला अल-कायदा से जुड़ा साहित्य, क्या था मकसद? ATS ने किया अरेस्ट

संक्षेप: एटीएस की यह कार्रवाई आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में की गई थी। उस समय 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था।

Tue, 28 Oct 2025 08:15 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र आतंकवाद-निरोधक दस्ता (ATS) ने सोमवार सुबह पुणे के कोंढवा इलाके से 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़ुबैर हनगारगेकर को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बताया कि आरोपी के लैपटॉप से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा साहित्य बरामद हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक, ज़ुबैर को उसके एक मित्र के साथ चेन्नई से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों कुछ दिनों पहले चेन्नई एक समारोह में शामिल होने गए थे। ज़ुबैर के दोस्त को पुणे रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एटीएस के एक अधिकारी ने बताया, “9 अक्टूबर की तड़के की गई तलाशी के दौरान ज़ुबैर का लैपटॉप समेत 19 लैपटॉप जब्त किए गए थे। जांच में पाया गया कि उसके लैपटॉप में अल-कायदा से संबंधित साहित्य डाउनलोड किया गया था। ऐसा साहित्य रखना या डाउनलोड करना एक दंडनीय अपराध है।”

एटीएस ने बताया कि 9 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई में 40 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, जिन्हें डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सोमवार शाम एटीएस की टीम ने ज़ुबैर हनगारगेकर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, ज़ुबैर हनगारगेकर सोलापुर का रहने वाला है और वर्तमान में पुणे के कल्याणीनगर स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत था। वह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेटाबेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा था। ज़ुबैर शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसका परिवार पास के एक सोसाइटी में रहता है।

एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हम यह जांच कर रहे हैं कि जुबैर का अल-कायदा के सदस्यों से कोई संपर्क था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने ऐसा साहित्य क्यों डाउनलोड किया और उसका उद्देश्य क्या था। उसके दोस्त और परिवार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है।”

एटीएस की यह कार्रवाई आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में की गई थी। उस समय 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं जुबैर का संपर्क किसी अन्य आतंकी संगठन से तो नहीं था, और क्या वह किसी कट्टरपंथी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
India News Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।