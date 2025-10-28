जुबैर के लैपटॉप में मिला अल-कायदा से जुड़ा साहित्य, क्या था मकसद? ATS ने किया अरेस्ट
महाराष्ट्र आतंकवाद-निरोधक दस्ता (ATS) ने सोमवार सुबह पुणे के कोंढवा इलाके से 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़ुबैर हनगारगेकर को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बताया कि आरोपी के लैपटॉप से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा साहित्य बरामद हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक, ज़ुबैर को उसके एक मित्र के साथ चेन्नई से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों कुछ दिनों पहले चेन्नई एक समारोह में शामिल होने गए थे। ज़ुबैर के दोस्त को पुणे रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एटीएस के एक अधिकारी ने बताया, “9 अक्टूबर की तड़के की गई तलाशी के दौरान ज़ुबैर का लैपटॉप समेत 19 लैपटॉप जब्त किए गए थे। जांच में पाया गया कि उसके लैपटॉप में अल-कायदा से संबंधित साहित्य डाउनलोड किया गया था। ऐसा साहित्य रखना या डाउनलोड करना एक दंडनीय अपराध है।”
एटीएस ने बताया कि 9 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई में 40 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, जिन्हें डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सोमवार शाम एटीएस की टीम ने ज़ुबैर हनगारगेकर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार, ज़ुबैर हनगारगेकर सोलापुर का रहने वाला है और वर्तमान में पुणे के कल्याणीनगर स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत था। वह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेटाबेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा था। ज़ुबैर शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसका परिवार पास के एक सोसाइटी में रहता है।
एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “हम यह जांच कर रहे हैं कि जुबैर का अल-कायदा के सदस्यों से कोई संपर्क था या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने ऐसा साहित्य क्यों डाउनलोड किया और उसका उद्देश्य क्या था। उसके दोस्त और परिवार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है।”
एटीएस की यह कार्रवाई आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े एक पुराने मामले की जांच के सिलसिले में की गई थी। उस समय 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं जुबैर का संपर्क किसी अन्य आतंकी संगठन से तो नहीं था, और क्या वह किसी कट्टरपंथी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था।