Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Pune nagar nigam chunav ajit pawar and sharad pawar alliance ncp latest news
पवार परिवार की एकता एक कदम और बढ़ी, पुणे में भी साथ लड़ेंगे NCP के दोनों गुट

पवार परिवार की एकता एक कदम और बढ़ी, पुणे में भी साथ लड़ेंगे NCP के दोनों गुट

संक्षेप:

पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे नगर निगम समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, और मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। एनसीपी के दोनों गुट पुणे में भी साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

Dec 29, 2025 11:13 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव दल में फूट के बाद पवार परिवार के एक साथ आने का मौका साबित हुआ। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और चाचा शरद पवार की राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने पुणे में भी साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दोनों दलों के बीच पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। डिप्टी सीएम ने रविवार को कहा कि 'परिवार' साथ आ गया है।

सीनियर पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कहा कि पुणे में भी दोनों दल साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'यह फैसला पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के कार्यकर्ताओं की इच्छा के चलते लिया गया है, जहां दोनों पार्टियों ने गठबंधन का कदम उठाया है।'

अजित पवार पिंपरी-चिंचवड़ में 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, 'पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए 'घड़ी' और 'तुरही’ एक हो गए हैं। परिवार एक साथ आ गया है।' पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने और रैलियों के दौरान किसी भी विवादित टिप्पणी से बचने की अपील की।

उन्होंने कहा, 'हम विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम उन लोगों को बाहर करेंगे जिन्होंने इस नगर निगम को कर्ज में डालने की कोशिश की थी।' दिन की शुरुआत में पवार परिवार बारामती में थे, जहां उद्योगपति गौतम अदाणी ने ‘शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ का उद्घाटन किया।

पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे नगर निगम समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, और मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है।

गठबंधन का विरोध शुरू

पुणे के पूर्व महापौर और एनसीपी-एसपी की नगर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पुणे और पिंपरी चिंचवड की महानगरपालिकाओं के चुनावों में अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ गठबंधन करने की राकांपा (शप) की योजना का विरोध करने के बाद जगताप ने पार्टी छोड़ दी।

Ajit Pawar Sharad Pawar
