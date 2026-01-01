Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Pune Municipal elections Shiv Sena candidate swallowed nomination papers of party colleague
पुणे नगर निगम चुनाव में गजब का 'खेल', प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म फाड़कर खा गया शिवसेना कैंडिडेट; FIR दर्ज

पुणे नगर निगम चुनाव में गजब का 'खेल', प्रतिद्वंद्वी का AB फॉर्म फाड़कर खा गया शिवसेना कैंडिडेट; FIR दर्ज

संक्षेप:

महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव पहले से ही पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये चुनाव और भी रोचक हो गए जब पुणे में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के दो उम्मीदवारों के बीच विवाद हुआ और आरोप लगा कि एक उम्मीदवार ने अपने प्रतिद्वंद्वी का एबी फॉर्म फाड़कर निगल लिया।

Jan 01, 2026 11:42 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव पहले से ही पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये चुनाव और भी रोचक हो गए जब पुणे में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के दो उम्मीदवारों के बीच विवाद हुआ और आरोप लगा कि एक उम्मीदवार ने अपने प्रतिद्वंद्वी का एबी फॉर्म फाड़कर निगल लिया। बताया जा रहा है कि पुणे के धनकवड़ी-सहकारनगर इलाके में वार्ड नंबर 36 से मच्छिंद्र ढवाले और उद्धव कांबले को शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से एबी फॉर्म जारी किए गए थे। कांबले को कथित तौर पर तब पता चला जब वे नामांकन दाखिल करने गए। आरोप है कि उन्होंने ढवाले का फॉर्म छीन लिया, फाड़ दिया और चुनाव अधिकारियों के सामने ही टुकड़े निगल लिए,और वॉशरूम की ओर भाग गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में उद्धव कांबले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी राहुल खिलारे ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। वहीं, ढवाले ने कहा कि उन्हें दोबारा कागजात दाखिल करने को कहा गया। दूसरी ओर उद्धव कांबले ने फॉर्म निगलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुनने में आया था कि पार्टी से दूसरा उम्मीदवार भी है। वे बोले कि मैं नहीं जानता कि ये ढवाले कौन हैं। उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और वे पार्टी पदाधिकारी भी नहीं हैं। मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूं। पार्टी के वरिष्ठों और जिला प्रमुखों से पूछने पर उन्हें आश्वासन मिला कि कोई दूसरा फॉर्म नहीं दिया गया। वहीं, चुनाव अधिकारियों ने भी यही कहा।

उन्होंने आगे कहा कि लेकिन खुद जांच करने पर जब दूसरा फॉर्म मिला तो गुस्से में उन्होंने उसे फाड़ दिया। वे बोले कि मैं इस बात से बहुत आहत था कि चुनाव आयोग जैसी सरकारी संस्था शिवसेना जैसे राष्ट्रीय पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार से झूठ बोलेगी। फटे फॉर्म के टुकड़ों के बारे में पूछने पर कहा कि अफरा-तफरी में पता नहीं कहां गए। अगर आरोप है कि मैंने खाया, तो मेडिकल जांच कराएं। अगर पेट में मिले तो कार्रवाई करें, नहीं तो झूठी शिकायत वापस लें।

वहीं, ढवाले ने कहा कि वे उस घटना के प्रत्यक्ष गवाह नहीं थे। उन्होंने सुना कि उनका फॉर्म फाड़कर खा लिया गया, लेकिन कोई शिकायत नहीं क्योंकि वे (कांबले) हमारी पार्टी से हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए कोई दुर्भावना नहीं है। खुद को शिवसेना का आधिकारिक उम्मीदवार बताते हुए ढवाले ने कहा कि अब दो फॉर्म सामने आने पर पार्टी अंतिम फैसला लेगी। हालांकि, शिवसेना ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि असली उम्मीदवार कौन है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।