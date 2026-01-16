Hindustan Hindi News
Pune Municipal Corporation Election Results 2026 LIVE: पुणे में BJP लहराएगी परचम या लगेगा झटका, आज नतीजे

संक्षेप:

PMC Results: एग्जिट पोल के अनुसार, पुणे में भाजपा को 70 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि एनसीपी को 55 मिल सकती हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के साथ गठबंधन करने वाली NCP (SP) को 10 सीट मिलने की संभावना है।

Jan 16, 2026 08:09 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Pune Municipal Corporation Results 2026 LIVE Updates: पुणे नगर निगम (PMC) चुनाव 2026 के नतीजे आज घोषित होंगी। ये चुनाव 15 जनवरी को संपन्न हुए थे। पीएमसी शहर के जटिल बुनियादी ढांचे, शहरी रखरखाव और नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करता है। इस बार कुल 34,81,379 मतदाता 41 वार्डों से 41 वार्ड सदस्य चुन रहे हैं। 2017 के पिछले चुनाव में 162 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 97 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) 39 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। शिवसेना को 10, कांग्रेस को 9, निर्दलीय को 4, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 2 और AIMIM को 1 सीट मिली थी।

हाल के महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। पहले दो चरणों में 288 निकायों में से 129 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें शिवसेना ने 51 और एनसीपी ने 33 निकाय जीते। इसके विपरीत विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) संघर्ष करती नजर आई और 50 के आसपास ही रह गई। कांग्रेस ने 35, शिवसेना (UBT) और एनसीपी (शरद पवार) ने 8-8 निकाय जीते। यह प्रदर्शन पुणे चुनाव के परिणामों पर भी असर डाल सकता है।

LIVE Updates:

PMC Election Results 2026 LIVE Updates: सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘न कोई दोस्त था, न कोई दुश्मन। दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त तथा अजीबोगरीब रिश्ते बन गए।’ उन्होंने कहा कि कहीं कांग्रेस और भाजपा ने हाथ मिलाया। कहीं भाजपा और एआईएमआईएम ने हाथ मिलाया। कहीं एक ही पार्टी के दो धड़े फिर से एक साथ आ गए। इन सबका नतीजों पर क्या असर होगा? मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

PMC Election Results 2026 LIVE Updates: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महाराष्ट्र अजीबोगरीब संबंधों के दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां दोस्त, दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन, दोस्त। अब्दुल्ला ने 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान के बीच राज्य का दौरा किया। पुणे और पिंपरी-चिंचवड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के एक साथ आने और अंबरनाथ तथा अकोट में भाजपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम पार्षदों के चुनाव बाद गठजोड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि राजनीतिक माहौल अजीब हो गया है।

PMC Election Results 2026 LIVE Updates: महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने पुणे में स्थानीय नगर निकाय चुनावों में मतदान प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की उंगलियों पर लगी चुनावी स्याही को जानबूझकर मिटाने और फर्जी मतदान के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
