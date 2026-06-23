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अब पुणे में 'सोनम कांड': जिससे होनी थी शादी, उसी की ले ली जान, मंगेतर ने बॉयफ्रेंड संग रचा खूनी खेल

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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Pune Crime News: पुणे में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। यहां केतन विशाल अग्रवाल को उनकी अपनी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने कथित तौर पर मिलकर घाटी में धक्का देकर मार डाला। शादी से महज कुछ सप्ताह पहले इस घटना को अंजाम दिया गया।

अब पुणे में 'सोनम कांड': जिससे होनी थी शादी, उसी की ले ली जान, मंगेतर ने बॉयफ्रेंड संग रचा खूनी खेल

सोनम रघुवंशी तो आपको याद ही होगी। हां... वही सोनम जिस पर अपने पति को धक्का देकर मारने का आरोप है। ठीक उसी तरह का मामला अब पुणे से सामने आया है। यहां पर किरदार बदल गए हैं। सोनम शादी के बाद घटना को अंजाम दिया था और यहां शादी से पहले। दरअसल, लोहागढ़ किले में केतन विशाल अग्रवाल (26) की मौत अब प्रेम-षड्यंत्र की एक चौंकाने वाली हत्या साबित हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि केतन को उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने किले की घाटी में धक्का देकर मार डाला। मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस के अनुसार, 19 जून को हुई यह घटना हत्या का तीसरा और सफल प्रयास था।

पुलिस के अनुसार, इससे पहले 31 मई और 14 जून को भी दोनों आरोपी केतन को मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वह विफल रहे। दोनों मौकों पर आरोपी घटना को दुर्घटना का रूप देना चाहते थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर सिया गोयल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घटना के समय मौके पर मौजूद थे। तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल एविडेंस से साफ हो गया है कि यह आकस्मिक गिरना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी।

पहले से था हत्या का प्लान

बताया जा रहा है कि केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल और दोस्तों के साथ लोहागढ़ किले गए थे। अगले महीने होने वाली शादी से पहले सिया का जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम था। पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल का चेतन चौधरी नामक व्यक्ति से अवैध संबंध था और वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार द्वारा तय इस रिश्ते को तोड़ने के लिए उसने चेतन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहला प्रयास 31 मई को हुआ था। इसके बाद 14 जून को सांप के हमले का बहाना बनाकर केतन को घाटी में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। और 19 जून को सिया ने फिर से किले की यात्रा का आयोजन किया और चेतन को बुलाकर केतन को करीब 350 फीट गहरी घाटी में धक्का दे दिया।

जांच कैसे बदली?

दरअसल, शुरुआत में पुलिस ने इसे आकस्मिक घटना मानकर केस दर्ज किया था। केतन तस्वीरें लेते हुए घाटी के किनारे से फिसल गए, ऐसा माना गया। लेकिन सिया गोयल से पूछताछ में कुछ बातें छिपाने का पता चला। इसके बाद उसके मोबाइल, सोशल मीडिया, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की गई, जिससे इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सिया और उसकी सहेली को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

केतन के परिवार को लगा झटका

केतन के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि शादी से पहले दोनों बाली जाने वाला था। सभी टिकट और होटल बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन सिया ने होटल के वॉशरूम में अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया और प्लान कैंसल कर दी। उन्होंने आगे बताया कि केतन ने महाबलेश्वर में सिया के जन्मदिन के लिए लग्जरी रिसॉर्ट में 40 कमरे भी बुक किए थे। लोहागढ़ में प्री-वेडिंग फोटोशूट की भी योजना थी। परिवार को अब गहरा सदमा लगा है। उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि यह हत्या होगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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