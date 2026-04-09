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11 दिनों में पैसा डबल; पुणे में ठगों के फर्जी ट्रेडिंग एप के चक्कर में फंसा डॉक्टर, 12.31 करोड़ गंवाए

Apr 09, 2026 07:12 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र के पुणे से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 12 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर दी। ठगों ने उसे एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप भी डाउनलोड करवा दिया, जिसके जरिए उससे अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए गए।

11 दिनों में पैसा डबल; पुणे में ठगों के फर्जी ट्रेडिंग एप के चक्कर में फंसा डॉक्टर, 12.31 करोड़ गंवाए

सरकार और बैंक लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आए दिन कई भोले-भाले लोग इन अपराधियों को चंगुल में फंस जाते हैं। महाराष्ट्र के शहर पुणे से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक साइबर ठगों के झांसे में आकर एक 75 वर्षीय डॉक्टर ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश करवाने के नाम पर बुजुर्ग डॉक्टर से धोखाधड़ी की।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला जनवरी में शुरू हुआ था। पीड़ित व्यक्ति को एक अनजान नंबर से निवेश को लेकर एक मैसेज आया, जिसमें शेयर बाजार में निवेश की बात कही गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने पैसे कमाने में दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद उसे वीआईपी स्टॉक 24 नामक एक व्हाट्सअप ग्रु्प से जोड़ दिया गया।

पीड़ित व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक इस ग्रुप के माध्यम से ठगों ने काफी आकर्षक निवेश ऑफर दिए। इतना ही नहीं ठगों ने एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप भी डाउनलोड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक यह ट्रेडिंग एप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की तरह दिखता है, लेकिन फर्जी तरीके से संचालित होता है। ठगों ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके पैसे केवल 11 दिनों के अंदर ही दो गुना हो जाएंगे।

किसी मल्टीनेशनल कंपनी के तरीके से दिखाए गए एप और ठगों की बातों में आकर उसने एप के जरिए निवेश करना शुरू कर दिया। इस ऐप में उसके द्वारा जमा की गई रकम निवेश और मुनाफे के रूप में दिखाई भी देने लगी। इसकी वजह से उसका इस ऐप और ठगों पर भरोसा बढ़ गया। कुछ दिनों में उसे नुकसान हुआ और कई बार फायदा भी हुआ।

पीड़ित की शिकायत के मुताबिक इस तरीके से उसने 7 मार्च के लेकर 18 मार्च तक कुल 8 बार में 12.31 करोड़ रुपए जमा कर दिए। ठगों ने इस राशि को किसी एक बैंक अकाउंट में न लेकर अलग-अलग 8 अकाउंट में जमा करवाया। लगातार होते निवेश और रिटर्न न आने के चलते जब पीड़ित ने ठगों से इसके बारे में शिकायत की, तो उन्होंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। ठगी का अंदेशा होने के बाद पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस के मुताबिक अभी इस मामले की जांच की जा रही है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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