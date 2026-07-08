पुणे में कचरे का ‘पहाड़’ गिरने से एक इमारत ढही, 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका
महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बुधवार को पुणे में बड़ा हादसा हो गया। एक कूड़े का पहाड़ बिल्डिंग पर गिरने से इमारत ढह गई, जिसमें 16 लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
Pune Building Collapse: भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ में बुधवार को कचरे का एक बड़ा ढेर तीन मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे वह ढह गई और कम से कम 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना मोशी में हुई, जहां बिल्डिंग का इस्तेमाल सिविक बॉडी की ओर से साइट पर कचरा प्रोसेस करने वाली एक प्राइवेट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था।
पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर विजय सूर्यवंशी ने कहा, "एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पुराने कचरे के पहाड़ जैसे ढेर के बगल में थी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि भारी बारिश की वजह से कचरे का ढेर ढीला हो गया और बिल्डिंग के ऊपर गिर गया।" उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी के करीब 16 कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर होने का शक है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
मुंबई के अंधेरी में पेड़ की डाल गिरने से व्यक्ति घायल
वहीं, मुंबई के अंधेरी इलाके में बुधवार सुबह भारी बारिश के बीच सड़क किनारे एक पेड़ की डाल टूटकर गिरने से वहां से गुजर रहा 50 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10 बजे अंधेरी सबवे के पास नागरदास रोड पर डीजे हाउस के पास हुई। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान आदेश गाइकर के तौर पर हुई है। गाइकर को नगर निकाय द्वारा संचालित कूपर अस्पताल ले जाया गया और गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया। अधिकारी ने बताया कि गाइकर की हालत स्थिर है।
बारिश को लेकर शाह ने फडणवीस से फोन पर बात की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बुधवार को फोन पर बात कर राज्य में भारी बारिश से पैदा हुई स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने फडणवीस के साथ बातचीत में उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। मुंबई में बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई जिससे लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सप्ताहांत में मुंबई में भारी बारिश हुई थी और मंगलवार को इससे थोड़ी राहत मिली थी।
पास के पालघर जिले के वसई-विरार खंड और दक्षिण गुजरात में कई जगहों पर जलजमाव के कारण गुजरात जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। सोमवार को भोर घाट खंड में भूस्खलन के बाद मुंबई-पुणे मार्ग पर भी ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाईं। नगर निकाय अधिकारियों के अनुसार, मुंबई को पेयजल की आपूर्ति करने वाले सात जलाशयों में शामिल तुलसी झील अपने जलग्रहण क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण देर रात से ही उफान पर रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन में मुंबई और उसके उपनगरों में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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