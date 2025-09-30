Puja Khedkar Mother Manorama gets interim bail in road rage Case पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को मिली जमानत, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Puja Khedkar Mother Manorama gets interim bail in road rage Case

पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को मिली जमानत, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई

कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मंगलवार को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मनोरमा ने बेलापुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने 13 अक्टूबर तक के लिए मंजूर कर लिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईTue, 30 Sep 2025 09:26 PM
नवी मुंबई की एक अदालत ने 'रोड रेज' से जुड़े मामले में पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मंगलवार को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मनोरमा ने बेलापुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने 13 अक्टूबर तक के लिए मंजूर कर लिया। कोर्ट के अनुसार, अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

क्या है पूरा मामला

एफआईआर के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत में मुलुंड-ऐरोली रोड पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक ने पूजा के पिता और मनोरमा के पति दिलीप खेडकर की एसयूवी को मार दी। हादसे के बाद एसयूवी में सवार लोगों ने ट्रक के क्लीनर को जबरदस्ती पुणे के एक बंगले में ले जाकर बंद कर दिया, जो कथित रूप से खेडकर परिवार की संपत्ति थी। अपहृत व्यक्ति की जानकारी मिलने पर पुलिस पुणे के उस बंगले पर पहुंची, लेकिन मनोरमा ने कथित तौर पर गेट खोलने से मना कर दिया और परिसर में कुत्तों को भी खुला छोड़ दिया।

जांच में करेंगी पूरा सहयोग

बाद में, पुलिस ने नवी मुंबई में अपहरण और पुणे में सरकारी कार्य में बाधा के आरोपों पर कई एफआईआर दर्ज कीं। इस केस में खेडकर परिवार के गार्ड प्रफुल सालुंखे को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, मनोरमा ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है और वे जांच में पूरा सहयोग करेंगी। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी से छूट दे दी।