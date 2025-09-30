पूर्व IAS अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा को मिली जमानत, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई

कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मंगलवार को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मनोरमा ने बेलापुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने 13 अक्टूबर तक के लिए मंजूर कर लिया।

नवी मुंबई की एक अदालत ने 'रोड रेज' से जुड़े मामले में पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को मंगलवार को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, मनोरमा ने बेलापुर कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने 13 अक्टूबर तक के लिए मंजूर कर लिया। कोर्ट के अनुसार, अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

क्या है पूरा मामला एफआईआर के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत में मुलुंड-ऐरोली रोड पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक ने पूजा के पिता और मनोरमा के पति दिलीप खेडकर की एसयूवी को मार दी। हादसे के बाद एसयूवी में सवार लोगों ने ट्रक के क्लीनर को जबरदस्ती पुणे के एक बंगले में ले जाकर बंद कर दिया, जो कथित रूप से खेडकर परिवार की संपत्ति थी। अपहृत व्यक्ति की जानकारी मिलने पर पुलिस पुणे के उस बंगले पर पहुंची, लेकिन मनोरमा ने कथित तौर पर गेट खोलने से मना कर दिया और परिसर में कुत्तों को भी खुला छोड़ दिया।