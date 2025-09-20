Puja Khedkar father Driver arrested in Navi Mumbai road rage case पूजा खेडकर के पिता का ड्राइवर गिरफ्तार, नवी मुंबई रोड रेज मामले में पुलिस का ऐक्शन, Maharashtra Hindi News - Hindustan
पूजा खेडकर के पिता का ड्राइवर गिरफ्तार, नवी मुंबई रोड रेज मामले में पुलिस का ऐक्शन

पूजा खेडकर पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप है। हालांकि, उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है।

Niteesh Kumar भाषाSat, 20 Sep 2025 12:15 PM
नवी मुंबई पुलिस के हाथ पिछले हफ्ते एक ड्राइवर के अपहरण से संबंधित रोड रेज मामले में बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के पिता के वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मामले में वांटेड पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर अब भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार, घटना 13 सितंबर को नवी मुंबई के मुलुंड-ऐरोली रोड पर हुई थी, जब प्रह्लाद कुमार नामक व्यक्ति ने एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक से लैंड क्रूजर कार को टक्कर मार दी। इसके बाद कुमार और कार में सवार दो लोगों के बीच बहस हो गई।

जांच में पता चला कि दिलीप खेडकर और उनके ड्राइवर प्रफुल सालुंखे कुमार को कार में डालकर पुणे स्थित खेडकर के बंगले पर ले गए। पुलिस उपायुक्त पंकज दहाणे ने कहा, 'हमने अपहरण में शामिल खेडकर के वाहन चालक प्रफुल सालुंखे को गिरफ्तार कर लिया है।’ रबाले पुलिस ने फरार दिलीप खेडकर समेत आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) अपहरण के तहत मामला दर्ज किया है।

पूजा खेडकर पर गलत सर्टिफिकेट देने का आरोप

पूजा खेडकर पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप है। हालांकि, उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने खेडकर के खिलाफ कई आरोपों के तहत कार्रवाई शुरू की, जिसमें फर्जी पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा देने की कोशिश करने का आपराधिक मामला भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।