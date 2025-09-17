Puja Khedkar family vanishes as Navi Mumbai Pune police launch manhunt Phones off मोबाइल बंद, कोई ऑनलाइन लेनदेन भी नहीं किया; बर्खास्त IAS पूजा खेडकर का परिवार हुआ गायब, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Puja Khedkar family vanishes as Navi Mumbai Pune police launch manhunt Phones off

मोबाइल बंद, कोई ऑनलाइन लेनदेन भी नहीं किया; बर्खास्त IAS पूजा खेडकर का परिवार हुआ गायब

खेडकर की मां मनोरमा भी लापता हैं, जिन्होंने एक दिन पहले पुलिस कर्मियों को अपने घर में घुसने से कथित तौर पर रोका था। वाहन चालक को शनिवार शाम अपहरण के कुछ ही घंटों बाद खेडकर के घर से मुक्त करा लिया था।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पुणेWed, 17 Sep 2025 02:29 PM
share Share
Follow Us on
मोबाइल बंद, कोई ऑनलाइन लेनदेन भी नहीं किया; बर्खास्त IAS पूजा खेडकर का परिवार हुआ गायब

नवी मुंबई में ‘रोड रेज’ की घटना के बाद एक ट्रक चालक को अगवा करने के आरोपी पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर के पिता और उनके बॉडीगार्ड रविवार से लापता हैं। नवी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं और रविवार के बाद से कोई ऑनलाइन लेनदेन भी नहीं किया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम परिवार का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सभी डिवाइस बंद कर दिए हैं और वे पूरी तरह से ऑफ-ग्रिड हैं। अब हम उनके बंगले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने भागने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल किया।"

नवी मुंबई पुलिस ने पूजा के माता-पिता और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ एक ट्रक क्लीनर के अपहरण का मामला दर्ज किया है। यह घटना तब हुई जब क्लीनर का वाहन उनकी एसयूवी को मामूली रूप से छू गया था। दूसरी ओर, पुणे पुलिस ने उनके घर में प्रवेश करने से पुलिस टीम को रोकने के लिए एक अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें संदेह है कि आरोपी जल्द ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं और तब तक फरार रहने की कोशिश कर सकते हैं। नवी मुंबई और पुणे पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की हैं।

क्या थी रोड रेज की घटना?

यह कथित रोड रेज की घटना 13 सितंबर को मुलुंड-ऐरोली रोड पर एक ट्रैफिक जंक्शन पर हुई। एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने पुणे रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार को हल्के से छुआ। पुलिस के अनुसार, कार में सवार दो पुरुषों ने ट्रक ड्राइवर चंद्रकुमार चव्हाण और क्लीनर प्रह्लाद कुमार के साथ झगड़ा किया। उन्होंने कथित तौर पर प्रह्लाद को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा कि वे उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। चव्हाण ने प्रह्लाद को बार-बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ट्रक मालिक विलास धेरंगे की शिकायत पर रबाले पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया।

जांच में खुलासा

नवी मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि कार में सवार दो लोगों में पूजा के पिता दिलीप खेडकर भी थे जो महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और पूर्व में राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव में असफल रहे हैं। दूसरा शख्स उनका बॉडीगार्ड था। एसयूवी पूजा की मां मनोरमा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मनोरमा ने ही शुरू में नवी मुंबई पुलिस को उनके घर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी।

ये भी पढ़ें:पूजा खेडकर के पिता दिलीप ने किया था हेल्पर का अपहरण, कौन सा नुकसान वसूलना था
ये भी पढ़ें:अपहरण केस में पुलिस वालों से भिड़ीं पूजा खेडकर की मां, पिता भी फरार; मामला क्या

कुत्ते छोड़ दिए

पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर ने ट्रक चालक अपहरण मामले में शामिल दोनों आरोपियों को पुणे स्थित अपने बंगले से भागने में कथित तौर पर मदद की और नवी मुंबई पुलिस टीम को डराने के लिए ‘खूंखार’ कुत्ते छोड़ दिए। शनिवार शाम को हुई इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर रविवार को चालक को पुणे में पूजा खेडकर के घर से बचा लिया गया।

पुजा खेडकर का विवाद

पिछले साल केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को आईएएस से बर्खास्त कर दिया था। संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी थी क्योंकि उन्हें धोखाधड़ी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से उपयोग करने का दोषी पाया गया था। पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सुरागों का सहारा ले रही है।