पूजा, लड़ाई और फिर होटल का कमरा... महिला डॉक्टर के सुसाइड केस में नया मोड़

संक्षेप: पुलिस की जांच में पता चला है कि जान देने से पहले महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत बानकर के घर भी गई थी और वहां हो रही पूजा में हिस्सा लिया था। वहां प्रशांत बानकर से महिला डॉक्टर की बहस हो गई थी। इसके बाद वह निकली और एक होटल में चली गई, जहां अपनी जान दे दी।

महाराष्ट्र के सतारा जिले की 28 वर्षीय महिला डॉक्टर के आत्महत्या करने के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इनसे मामला भी टर्न लेता दिख रहा है। अब जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पीड़िता ने आत्महत्या के लिए उकसाने के दो आरोपियों में से एक पुलिस वाले को मेसेज भी किए थे। इन मेसेज में उसने यह संकेत दिया था कि वह परेशान है। यही नहीं जान देने से पहले महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत बानकर के घर भी गई थी और वहां हो रही पूजा में हिस्सा लिया था। वहां प्रशांत बानकर से महिला डॉक्टर की बहस हो गई थी। इसके बाद वह निकली और एक होटल में चली गई, जहां अपनी जान दे दी।

महिला डॉक्टर ने रेप का आरोप लगाते हुए हथेली पर ही एक सुसाइड नोट लिखा था। इसके अलावा 4 पन्ने का एक लेटर भी छोड़ा है। महिला डॉक्टर ने लिखा था कि पुलिसकर्मी गोपाल बडाने ने उसका रेप किया था। इसके अलावा प्रशांत उसे ब्लैकमेल करने में जुटा था। डॉक्टर का कहना था कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बानकर उनके मकान मालिक का बेटा है। वह उसे लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सतारा पुलिस के चीफ तुषार दोशी का कहना है कि पुलिस ने डॉक्टर और दोनों आरोपियों के बीच हुई चैट को रिकवर कर लिया है।

बडाने के साथ डॉक्टर की बातचीत मार्च में समाप्त हो गई थी। इसके बाद भी वह प्रशांत बानकर के संपर्क में थी। यहां तक कि होटल में जान देने जाने से पहले भी उसने प्रशांत के घर का दौरा किया था। पुलिस को यह भी पता चला है कि डॉक्टर और पुलिसकर्मी गोपाल बडाने के बीच विवाद हुआ था और एक मीटिंग करके उसे हल किया गया था।

आरोपी के घर पूजा में क्यों गई थीं महिला डॉक्टर मीडिया से बातचीत में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मी पूजा के लिए प्रशांत बानकर के घर गई थीं। चाकनकर ने कहा, 'लक्ष्मी पूजन के दिन मृतका बानकर के घर पर थी। ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचने को लेकर दोनों में बहस हुई थी, क्योंकि तस्वीरें ठीक से नहीं ली गई थीं। बहस के बाद डॉक्टर घर छोड़कर चली गईं। बानकर के पिता उन्हें वापस घर ले आए, लेकिन वह फिर से एक लॉज में रहने चली गईं। चाकनकर ने कहा, 'मृतका और दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मृतका मार्च तक पीएसआई बदाने के संपर्क में थी, और उसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई।'