VSR एविएशन और DGCA के खिलाफ दर्ज करो FIR, अजित पवार प्लेन क्रैश पर फूटा गुस्सा; थाने में नोकझोंक
NCP विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने युगेंद्र पवार और राजेंद्र पवार के साथ बारामती पुलिस स्टेशन में धरना दिया और अधिकारियों पर कंपनी तथा डीजीसीए के खिलाफ मामला दर्ज करने का दबाव बनाया।
महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार से जुड़े विमान हादसे के मामले में निजी विमानन कंपनी वीएसआर (VSR) एविएशन और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग को लेकर बारामती के स्थानीय निवासियों ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया और वीएसआर एविएशन और DGCA के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। NCP विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने युगेंद्र पवार और राजेंद्र पवार के साथ बारामती पुलिस स्टेशन में धरना दिया और अधिकारियों पर कंपनी तथा डीजीसीए के खिलाफ मामला दर्ज करने का दबाव बनाया।
एक दिन पहले रोहित पवार ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में शिकायत देकर वीएसआर एविएशन और डीजीसीए के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने कथित निष्क्रियता और लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारियों ने हालांकि प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करते हुए कहा कि शिकायत स्वीकार कर ली गई है और समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि शिकायत को राज्य की आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को भेज दिया गया है, जो विमान दुर्घटना की जांच कर रहा है।
रोहित पवार और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक
प्राथमिकी दर्ज न होने पर रोहित पवार और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पवार ने आरोप लगाया कि पुलिस पर बाहरी दबाव है और फोन कॉल के बाद कार्रवाई टाली जा रही है। उन्होंने अपराध दर्ज करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए और चेतावनी दी थी कि मुंबई में कार्रवाई न होने पर वह बारामती में आंदोलन तेज करेंगे। धरने के दौरान राजेंद्र पवार ने कहा कि वे बारामती के आम नागरिकों और दिवंगत अजित पवार के समर्थकों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं।
एनसीपी ने पुणे में भी प्रदर्शन किया
उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों को न्याय से वंचित किया जा रहा है और सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए। इसी मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने पुणे में भी प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर वीएसआर एविएशन और डीजीसीए के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।
