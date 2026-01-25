Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Professor stabbed to death at railway station accused arrested within 12 hours
ट्रेन से उतरने को लेकर कहासुनी और हत्या, जानें कौन थे प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह?

ट्रेन से उतरने को लेकर कहासुनी और हत्या, जानें कौन थे प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह?

संक्षेप:

मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर एक 33 सल के प्रोफेसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही उसे ढूंढ निकाला। 

Jan 25, 2026 04:40 pm ISTAnkit Ojha
मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में एक प्रोफेसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पहचान आलोक कुमार सिंह के रूप में की गई थी। वह कांदीवली में रहते थे और नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऐंड इकनॉमिक्स विले पारले में गणित पढ़ाते थे। पुलिस ने बताया कि मार्च 2024 में ही उन्होंने यह कॉलेज जॉइन किया था।

जानकारी के मुताबिक आलोक कुमार अपने एक साथी के साथ चर्चगेट-बोरीवली ट्रेन के सेकंड क्लास कोच में सफर कर रहे थे। मलाड रेलवे स्टेशन पर वह नीचे उतरे। आरोपी और उनके बीच ट्रेन से ही किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी। घटना शाम के करीब 5.30 बजे की है। दोनों प्लैटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे थे। झगड़े के बीच ही आरोपी ने चाकू निकाा और उनपर वार कर दिया। पेट पर चाकू मारने के बाद वह भाग गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आलोक कुमार मुख्यतः यूपी के रहने वाले थे। उन्होंने आरोपी से उतरने के लिए जगह मांगी थी। इसी बात पर उनकी बहस हो गई।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई सुनीता सालुंके ने कहा कि आलोक कुमार के साथी शिक्षक पुलिस की मदद से उन्हें शताब्दी अस्पताल ले गए। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उनकी जान चली गई। पश्चीमी रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि घटना के सीसीटीवी फुटेज उनके पास हैं और मामले की पूरी जांच की जा रही है।

कौन है आरोपी?

पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक 27 साल के दिहाड़ी मजदूर ओमकार शिंदे को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला था। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो गई और पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
