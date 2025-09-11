President appointed Gujarat Governor Acharya Devvrat to discharge functions Governor of Maharashtra महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़President appointed Gujarat Governor Acharya Devvrat to discharge functions Governor of Maharashtra

महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। आचार्य देवव्रत अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 Sep 2025 02:30 PM
share Share
Follow Us on
महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। आचार्य देवव्रत अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

67 वर्षीय राधाकृष्णन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार थे। उन्होंने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से पराजित किया।

राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया, "सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के कारण महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के फलस्वरूप, भारत की राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, जो वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अतिरिक्त निभाएंगे।"

हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा तहसील में जन्मे आचार्य देवव्रत एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे गुजरात के 20वें राज्यपाल के रूप में 2019 से कार्यरत हैं। इससे पहले, वे 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे।