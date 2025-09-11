महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। आचार्य देवव्रत अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। आचार्य देवव्रत अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ-साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

67 वर्षीय राधाकृष्णन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार थे। उन्होंने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से पराजित किया।

राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया, "सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के कारण महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के फलस्वरूप, भारत की राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, जो वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के अतिरिक्त निभाएंगे।"