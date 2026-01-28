Hindustan Hindi News
Pramod Mahajan to Ajit Pawar Deaths that changed Maharashtra politics Know Everything
प्रमोद महाजन से अजित पवार तक; महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने वाली मौतें

प्रमोद महाजन से अजित पवार तक; महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने वाली मौतें

संक्षेप:

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की दुखद घटना महाराष्ट्र की राजनीति में उन अप्रत्याशित हादसों की याद दिलाती है, जिन्होंने बार-बार सत्ता के समीकरण बदल दिए। पिछले दो दशकों में कई बड़े नेताओं का असमय निधन हुआ, जिससे पार्टियां और राज्य नई चुनौतियों से जूझते रहे।

Jan 28, 2026 05:33 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र ने बुधवार ( 28 जनवरी ) को अपने लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री को खो दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक चार्टर्ड विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। अजित पवार को उनके समर्थकों और रिश्तेदारों में 'अजित दादा' के नाम से प्यार किया जाता था। वे महायुति सरकार में एक मजबूत वैकल्पिक शक्ति केंद्र माने जाते थे। उनकी असामयिक मौत से महाराष्ट्र की राजनीति, खासकर एनसीपी के गुटों पर गहरा असर पड़ेगा। अजित पवार की यह दुखद घटना महाराष्ट्र की राजनीति में उन अप्रत्याशित हादसों की याद दिलाती है, जिन्होंने बार-बार सत्ता के समीकरण बदल दिए। पिछले दो दशकों में कई बड़े नेताओं का असमय निधन हुआ, जिससे पार्टियां और राज्य नई चुनौतियों से जूझते रहे।

प्रमोद महाजन: भाजपा का तेज-तर्रार किंगमेकर

भाजपा के करिश्माई नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन अपने करियर के चरम पर थे, जब 3 मई 2006 को उनके छोटे भाई प्रवीण ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उन्हें भाजपा का सबसे मुखर और रणनीतिक चेहरा माना जाता था। कहा जाए तो एक किंगमेकर। पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी के बाद उनका स्थान सर्वोच्च था। जितेंद्र दीक्षित की पुस्तक में दर्ज एक बातचीत में महाजन ने वाजपेयी-अडवाणी युग के बाद खुद को प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार बताया था। उनकी मौत के बाद उन्हें 'भारतीय राजनीति का गैजेट-प्रेमी आधुनिकीकरणकर्ता' और 'पहला आधुनिक स्पिन डॉक्टर' कहा गया, जिन्होंने भाजपा को डिजिटल युग से जोड़ा।

गोपीनाथ मुंडे: भाजपा का 'चंद्रगुप्त'

प्रमोद महाजन के करीबी और बहनोई गोपीनाथ मुंडे को भाजपा का 'चंद्रगुप्त' कहा जाता था। दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति बदली। 1980 के दशक तक मराठा वर्चस्व था, लेकिन मुंडे ने अटल जी की समावेशी राजनीति से प्रेरित होकर जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर जनता से जुड़ाव बनाया। 1995 में शिवसेना से गठबंधन का उनका फैसला ऐतिहासिक था, जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। 3 जून 2014 को दिल्ली में कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद वे महाराष्ट्र जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। भाजपा कुछ समय तक मजबूत चेहरे के बिना रह गई।

विलासराव देशमुख: कांग्रेस का आधार कमजोर

2012 में दो बार मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख का अचानक निधन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। लातूर के धनी किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले देशमुख किसान ऋण माफी जैसे मुद्दों पर आगे रहे, जिसने यूपीए को 2009 में वापसी दिलाई। विवादों (आदर्श घोटाला, 26/11) में भी रहे। लीवर कैंसर से जूझते हुए 14 अगस्त 2012 को 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस को आज तक उनका जैसा जमीनी आधार, प्रशासनिक कौशल और गुट जोड़ने वाला नेता नहीं मिला।

अजित पवार: सहकारी क्षेत्र का दिग्गज

66 वर्षीय अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बेबाकी, प्रशासनिक दक्षता और साहसी फैसलों के लिए मशहूर थे। 1991 से लगातार सात बार बारामती से विधायक चुने गए, हर बार भारी बहुमत से सदन में पहुंचे। उनकी ताकत सहकारी क्षेत्र में थी। पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के 16 साल अध्यक्ष, चीनी मिलों और दुग्ध संघों पर गहरा प्रभाव था। विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जल संसाधन, विद्युत, ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभाग संभाले। नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ 80 घंटे की सरकार, जुलाई 2023 में एनसीपी विभाजन कर शिंदे सरकार में शामिल होना, जिसने चाचा शरद पवार के लंबे नेतृत्व को चुनौती दी।

शोक की लहर

इस हादसे से पूरे देश में शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, शरद पवार परिवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संजय राउत समेत कई नेताओं ने दुख जताया। महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित। अंतिम संस्कार 29 जनवरी को बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा।

