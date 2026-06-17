शिवसेना में फिर सियासी भूचाल, उद्धव के साथ रह जाएंगे सिर्फ 2 सांसद? शिंदे भी पहुंचे दिल्ली

दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम ठीक ऐसे समय पर हो रहा है, जब कुछ ही दिनों बाद एकनाथ शिंदे की उस ऐतिहासिक बगावत के चार साल पूरे होने वाले हैं जिसने मूल शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बाद अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) में भी बड़ी बगावत की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) के कई सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे भी देर रात अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस संभावित टूट को रोकने के लिए उद्धव गुट ने तुरंत कानूनी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी की ओर से सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर किसी भी बागी गुट को मान्यता न देने की अपील की है।

दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम ठीक ऐसे समय पर हो रहा है, जब कुछ ही दिनों बाद एकनाथ शिंदे की उस ऐतिहासिक बगावत के चार साल पूरे होने वाले हैं जिसने मूल शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था।

9 में से 7 सांसदों के टूटने का दावा शिंदे गुट के सूत्रों का दावा है कि शिवसेना (यूबीटी) के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद उनके संपर्क में हैं और पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा है कि केवल अरविंद सावंत और अनिल देसाई ही उद्धव ठाकरे के साथ बचे रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, बागी रुख अपनाने वाले चार सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं और वे बुधवार सुबह स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। ये सांसद सदन में खुद को एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने के लिए पत्र सौंप सकते हैं।

इस संभावित टूट को राजनीतिक गलियारों में 'ऑपरेशन टाइगर' का नाम दिया जा रहा है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पैसा, पैसा... सब कुछ पैसे का खेल है! यह बेहद चौंकाने वाला और घृणास्पद है कि महाराष्ट्र के सांसदों को खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं।" हालांकि, इससे पहले राउत ने किसी भी तरह की टूट से इनकार करते हुए दावा किया था कि उनकी पार्टी कैडर आधारित है और सभी सांसद एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मातोश्री में हुई बैठक में सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विश्वास जताया था और कुछ ने तो अपने करीबियों की कसम खाकर पार्टी के साथ वफादार रहने का संकल्प लिया था।

सांसदों का इनकार और खामोशी बगावत की इन खबरों के बीच मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल और नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे ने स्पष्ट किया है कि वे पूरी तरह उद्धव ठाकरे के साथ हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद हैं। उस्मानाबाद के सांसद ओमराजे निंबालकर के बारे में पता चला है कि वे पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के अदालती मामले के सिलसिले में पुणे में व्यस्त हैं। हालांकि, पार्टी के अन्य चार सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, बाबासाहेब वाकचौरे और नागेश आष्टीकर से देर रात तक संपर्क नहीं हो सका, जिससे सस्पेंस और गहरा गया है। सोमवार को संजय देशमुख ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात भी की थी, हालांकि दोनों नेताओं ने इसे निर्वाचन क्षेत्र के काम से जुड़ी एक शिष्टाचार भेंट बताया था।

अरविंद सावंत का स्पीकर को पत्र संभावित बगावत से निपटने के लिए सांसद अरविंद सावंत ने स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कड़े कानूनी तर्क दिए हैं। सावंत ने संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के 2003 के संशोधन का हवाला देते हुए लिखा कि अब कानून के तहत विभाजन का कोई प्रावधान ही नहीं बचा है। सांसदों को मिलने वाला अधिकार मूल राजनीतिक दल से आता है, न कि किसी स्वतंत्र विधायी दल से।

सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के 'सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र' मामले के फैसले का जिक्र करते हुए लिखा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से विधायी दल के मुकाबले राजनीतिक दल की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि दो-तिहाई बहुमत होने पर भी कोई बागी गुट तब तक सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि मूल राजनीतिक दल का ही किसी अन्य दल में औपचारिक विलय न हो जाए। इसलिए, किसी भी अलग होने वाले गुट को कोई अलग दर्जा, विशेषाधिकार या सुविधा न दी जाए।