पुलिसकर्मी ने कहां छिपाया मोबाइल? महिला डॉक्टर सुसाइड केस में खाली हाथ पुलिस

संक्षेप: महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक सरकारी महिला चिकित्सक की आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने का मोबाइल फोन पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक सरकारी महिला चिकित्सक की आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने का मोबाइल फोन पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 25 अक्टूबर को गिरफ्तार बदने से उसके मोबाइल फोन के बारे में पूछताछ की जा रही है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है।

मामले की जांच कर रहे सातारा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बदने ने अपना मोबाइल फोन कहीं छिपा दिया है और उससे इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस बीच, बनकर को मंगलवार को उसकी पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद सातारा जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दो और दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने पिछले हफ्ते फलटण में बदने और बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।