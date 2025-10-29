Hindustan Hindi News
पुलिसकर्मी ने कहां छिपाया मोबाइल? महिला डॉक्टर सुसाइड केस में खाली हाथ पुलिस

Wed, 29 Oct 2025 12:36 AMDeepak भाषा, पुणे
महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक सरकारी महिला चिकित्सक की आत्महत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने का मोबाइल फोन पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 25 अक्टूबर को गिरफ्तार बदने से उसके मोबाइल फोन के बारे में पूछताछ की जा रही है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है।

मामले की जांच कर रहे सातारा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बदने ने अपना मोबाइल फोन कहीं छिपा दिया है और उससे इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस बीच, बनकर को मंगलवार को उसकी पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद सातारा जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दो और दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने पिछले हफ्ते फलटण में बदने और बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

महाराष्ट्र के बीड जिले से आने वाली महिला चिकित्सक (28) पिछले गुरुवार को सतारा के फलटण कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। महिला चिकित्सक ने अपनी हथेली पर एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने बदने पर उससे कई बार बलात्कार करने और प्रशांत बनकर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।