एक महिला की तलाश में थी पुलिस, तीन हत्याओं के राज खुल गए; बहुत सनसनीखेज है मामला

पुलिस दुर्वास को लेकर अंबा घाट पहुंची। वहां तक पहुंचने के लिए 40-50 मिनट घने जंगल से पैदल चलना पड़ता है। अत्यधिक नमी और बारिश के कारण भक्ति का शव कुछ ही दिनों में सड़-गल गया था। जानिए पूरा हैरान करने वाला मामला।

अगस्त महीने में लापता हुई 26 वर्षीय गर्भवती महिला की तलाश में निकली पुलिस ने जांच के दौरान न सिर्फ उसकी हत्या का पर्दाफाश किया, बल्कि दो और हत्याओं का खुलासा कर दिया। मामला रत्नागिरी शहर के ‘सयली बार’ से जुड़ा है, जिसके मालिक दुर्वास पाटिल और उसके साथियों पर तीन हत्याओं के आरोप लगे हैं।

महिला के लापता होने से शुरू हुई जांच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 अगस्त को भक्ति मयेकर नामक महिला घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी एक मित्र से मिलने जा रही है। लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटी। 21 अगस्त को उसके परिजनों ने रत्नागिरी शहर पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार को शक था कि भक्ति का बार मालिक दुर्वास पाटिल के साथ संबंध था और उसकी गुमशुदगी में उसी का हाथ है।

भक्ति ने 18 अगस्त को अपने भाई को एक संदेश भेजा था कि वह सुरक्षित है और चिंता न करें। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि यह संदेश दुर्वास के बार से भेजा गया था। पूछताछ में दुर्वास ने भक्ति से मिलने से इनकार किया, जिससे उसकी झूठी बात सामने आ गई।

बार से जुड़ा दूसरा मामला रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त के आखिरी हफ्ते में, जब पुलिस ने दुर्वास को भक्ति के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, तब एक दूसरा मामला सामने आया। सायली बार में वेटर के रूप में काम करने वाले 28 वर्षीय राकेश जंगम की मां ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 6 जून 2024 से लापता है। जब पुलिस ने दुर्वास से पूछताछ की, तो पता चला कि वह पहले ही भक्ति मयेकर केस में हिरासत में लिया जा चुका है। लंबी पूछताछ के दौरान, दुर्वास टूट गया और उसने न केवल भक्ति की हत्या की बात कबूल की, बल्कि अपने बार के दो अन्य कर्मचारियों, राकेश जंगम और 55 वर्षीय सिताराम वीर की हत्या की बात भी स्वीकारी।

तीन हत्याओं की कहानी भक्ति मयेकर की हत्या (अगस्त 2025) एसपी बागटे के अनुसार, दुर्वास ने बताया कि वह भक्ति के साथ प्रेम संबंध में था, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपनी ही जाति की लड़की से शादी करना चाहता था। जब भक्ति ने उसे छोड़ने से इनकार किया, तो उसने कथित तौर पर अपने बार के ऊपर एक कमरे में तार से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद, उसने भक्ति का शव अंबा घाट पर फेंक दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमें बार से एक फुटेज मिला जिसमें हत्या के बाद दुर्वास नाचते हुए दिखाई दे रहा था। उसे लगता था कि उसने पहले दो हत्याएं की थीं और वह बच गया था, इसलिए इस बार भी वह बच जाएगा।"

सीताराम वीर की हत्या (2023) पुलिस के अनुसार, दुर्वास ने बताया कि वह और सिताराम वीर अक्सर एक साथ शराब पीते थे। जब दुर्वास ने भक्ति से बात करना बंद कर दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो भक्ति ने वीर के जरिए दुर्वास से संपर्क करने की कोशिश की। दुर्वास को शक हुआ कि वीर और भक्ति करीब आ रहे हैं। एक दिन उसने वीर को भक्ति को मैसेज करते हुए देख लिया और गुस्से में उसने बार में ही वीर की पिटाई कर दी। इसके बाद, उसने राकेश जंगम को वीर को उसके घर छोड़ने और परिवार को यह बताने के लिए कहा कि वह शराब पीकर बेहोश हो गया है। हालांकि, घर पहुंचने के बाद वीर की चोटों के कारण मौत हो गई। दुर्वास और उसके पिता दर्शन पाटिल ने वीर के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे दिए, और परिवार ने बिना किसी शक के वीर का अंतिम संस्कार कर दिया।

राकेश जांगम की हत्या (2024) जांगम ने वीर की हत्या देख ली थी। दुर्वास को डर था कि राकेश जंगम ने वीर की हत्या को देख लिया था और वह इसका खुलासा कर सकता था। उसने जंगम को पैसे देकर रत्नागिरी छोड़ने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि जंगम ने शहर नहीं छोड़ा, तो उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार, दुर्वास ने जंगम को शराब पिलाई और उसे एक वाहन में अंबा घाट ले गया, जहां उसने और एक अन्य वेटर नीलेश भिंगार्डे ने मिलकर जंगम का गला घोंट दिया और उसका शव अंबा घाट पर फेंक दिया।

शव बरामदगी पुलिस दुर्वास को लेकर अंबा घाट पहुंची। वहां तक पहुंचने के लिए 40-50 मिनट घने जंगल से पैदल चलना पड़ता है। अत्यधिक नमी और बारिश के कारण भक्ति का शव कुछ ही दिनों में सड़-गल गया था। 10 दिन की मशक्कत के बाद केवल उसकी खोपड़ी बरामद की जा सकी। जांगम का शव नहीं मिला क्योंकि हत्या को एक साल से अधिक समय हो चुका था।