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पिता से झगड़ा करके दोस्तों के पास गई नाबालिग लड़की; दरिंदों ने किया रेप, वीडियो भी वायरल

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस के अनुसार, घटना दिसंबर की है। उस समय किशोरी का अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वह मानसिक रूप से परेशान थी और उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया। आरोपियों ने उसे साइकिल ट्रैक के पास बुलाया।

Police arrests two boys in Mumbai on charges of raping 16-year-old girl viral video
सांकेतिक तस्वीर।

मुंबई में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की उम्र 20 और 21 साल बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने लड़की की ड्रिंक में नशीला पदार्थ और गांजा मिला दिया था। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उनके साथ मौजूद 16 वर्षीय नाबालिग लड़के ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, घटना दिसंबर की बताई जा रही है। उस समय किशोरी का अपने पिता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वह मानसिक रूप से परेशान थी और उसने अपने दोस्तों से संपर्क किया। आरोपियों ने उसे साइकिल ट्रैक के पास बुलाया। वहां उन्होंने उसे कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें नशीला पदार्थ और गांजा मिला हुआ था। ड्रिंक पीने के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस का कहना है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देने लगे धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के दौरान मौजूद नाबालिग आरोपी ने इसका वीडियो बना लिया। बाद में आरोपियों ने किशोरी को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। डर की वजह से किशोरी ने उस समय अपने परिवार को घटना के बारे में नहीं बताया। हाल ही में दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जब लड़की के परिवार की नजर वीडियो पर पड़ी तो उन्होंने उससे इस बारे में पूछताछ की। इसके बाद किशोरी ने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी।

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वीडिया वायरल होने पर मच गया हंगामा

परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों एडल्ट आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 16 वर्षीय नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस ने इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो किस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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