घर पर बहुत चूहे आते थे, आइडिया वहीं से आया; मुहर्रम जुलूस में जहरीला कैप्सूल मामले में खुलासा
आरोपी ने गूगल और AI की मदद से जिंक फॉस्फाइड की विभिन्न मात्राओं का मानव शरीर पर असर जानने के लिए लंबे समय तक रिसर्च किया था। उसने 30,000 खाली कैप्सूल और करीब 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगवाया।
मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है। इसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने की साजिश रची गई थी। आरोपी 39 वर्षीय फैयाज प्रेमजी को लेकर जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने करीब 1500 से अधिक लोगों को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। शुक्रवार को वह दर्द निवारक दवा बताकर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था, लेकिन वहां मौजूद कुछ महिलाओं को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं।
महिलाओं ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, इससे पहले कुछ लोग कैप्सूल खा चुके थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया था, जिसका उपयोग आमतौर पर चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुणे के विमान नगर स्थित उसके घर के आसपास चूहों की भारी समस्या थी और वहीं से उसे इस जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करने का विचार आया।
गूगल और AI की ली गई मदद
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने गूगल और AI की मदद से जिंक फॉस्फाइड की विभिन्न मात्राओं का मानव शरीर पर असर जानने के लिए लंबे समय तक रिसर्च किया था। इसके बाद उसने 30,000 खाली कैप्सूल और करीब 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगवाया। गिरफ्तारी के समय उसके पास लगभग 15,000 जहरीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर स्थित कोणार्क नगर टाउनशिप का निवासी है और उसके पिता की पेंट फैक्टरी में काम करता था। उसने BBA की पढ़ाई की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी की मां और बहन ईरान में रहती हैं। वह वर्ष 2019 से 2025 के बीच 19 बार ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। पिछले वर्ष उसने इन देशों में एक-दो महीने तक काम भी किया था। इतना ही नहीं, वह केवल 19 दिनों के भीतर तीन बार ईरान गया था। फिलहाल जांच एजेंसियां उसके विदेश दौरों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस साजिश के पीछे किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ तो नहीं है। हालांकि, अब तक किसी विदेशी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी के पड़ोसियों का कहना है कि पत्नी के अलग हो जाने के बाद उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी और वह काफी समय से असामान्य व्यवहार कर रहा था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें