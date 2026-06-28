घर पर बहुत चूहे आते थे, आइडिया वहीं से आया; मुहर्रम जुलूस में जहरीला कैप्सूल मामले में खुलासा

आरोपी ने गूगल और AI की मदद से जिंक फॉस्फाइड की विभिन्न मात्राओं का मानव शरीर पर असर जानने के लिए लंबे समय तक रिसर्च किया था। उसने 30,000 खाली कैप्सूल और करीब 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगवाया।

मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है। इसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने की साजिश रची गई थी। आरोपी 39 वर्षीय फैयाज प्रेमजी को लेकर जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने करीब 1500 से अधिक लोगों को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। शुक्रवार को वह दर्द निवारक दवा बताकर लोगों को कैप्सूल बांट रहा था, लेकिन वहां मौजूद कुछ महिलाओं को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं।

महिलाओं ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, इससे पहले कुछ लोग कैप्सूल खा चुके थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीले रसायन का इस्तेमाल किया था, जिसका उपयोग आमतौर पर चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुणे के विमान नगर स्थित उसके घर के आसपास चूहों की भारी समस्या थी और वहीं से उसे इस जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करने का विचार आया।

गूगल और AI की ली गई मदद जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने गूगल और AI की मदद से जिंक फॉस्फाइड की विभिन्न मात्राओं का मानव शरीर पर असर जानने के लिए लंबे समय तक रिसर्च किया था। इसके बाद उसने 30,000 खाली कैप्सूल और करीब 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगवाया। गिरफ्तारी के समय उसके पास लगभग 15,000 जहरीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर स्थित कोणार्क नगर टाउनशिप का निवासी है और उसके पिता की पेंट फैक्टरी में काम करता था। उसने BBA की पढ़ाई की है।