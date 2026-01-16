सुशासन के एजेंडा को दिया आशीर्वाद, महाराष्ट्र का धन्यवाद; निकाय चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने एनडीए को जीत दिलाने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। एक्स पर जारी बयान में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि राज्य की उत्साही जनता ने एनडीए के जनहितकारी और सुशासन के एजेंडा को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि विभिन्न महानगरपालिका चुनावों के परिणाम यह दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का संबंध और मजबूत हुआ है। हमारे अनुभव और विकास की दृष्टि ने जनता के मन को भाया है। महाराष्ट्र की समस्त जनता के प्रति मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय प्रगति को और गति देने वाला, राज्य से जुड़े गौरवशाली संस्कृति का उत्सव मनाने वाला है।



मोदी ने कहा कि हमारे कामकाज और विकास की दृष्टि ने लोगों का दिल जीता है। यह जनादेश प्रगति को गति देने और राज्य से जुड़ी गौरवशाली संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच अथक परिश्रम करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के हर कार्यकर्ता पर बहुत गर्व है। मोदी ने कहा कि उन्होंने हमारे गठबंधन के शानदार काम के बारे में बात की, आने वाले समय के लिए हमारी दृष्टि को रेखांकित किया और विपक्ष के झूठ का प्रभावी ढंग से खंडन भी किया। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।



बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की 227 सीट में से 210 सीट के लिए टेलीविजन चैनलों पर दिखाये जा रहे रुझानों के अनुसार, भाजपा 90 सीट पर और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 28 वार्ड में बढ़त बनाये हुए है। वहीं, भाजपा से अलग चुनाव लड़ने वाली अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) तीन वार्ड में आगे है।