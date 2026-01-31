Hindustan Hindi News
अजितदादा के विजन को करेंगी साकार; महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पीएम मोदी की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और अजित दादा पवार के विजन को साकार करेंगी

Jan 31, 2026 06:28 pm IST
दिवंगत एनसीपी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला हैं। महाराष्ट्र राजभवन में हुए एक छोटे से कार्यक्रम में एनसीपी, भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पद और गरिमा की शपथ ली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई संदेश दिया। पीएम ने लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजित दादा पवार के विजन को साकार करेंगी।

महाराष्ट्र राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना बधाई संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनने और इस दायित्व को संभालने वाली पहली महिला बनने पर, सुनेत्रा पवार जी को हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजितदादा पवार के विजन को साकार करेंगी।"

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। उनके पास वित्त, खेल और आबकारी जैसे अहम मंत्रालय भी थे। 28 जनवरी को बारामती जाते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तमाम अटकलों के बीच एनसीपी विधायक दल ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना और फिर उन्होंने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से पहले ऐसी बातें की जा रही थीं कि मृत्यु से पहले अजित पवार पार्टी के दोनों धड़ों को एक साथ आने के लिए बात कर रहे थे। इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। वरिष्ठ नेता शरद पवार से जब सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। इसी बीच सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में शरद गुट की तरफ से कोई भी नजर नहीं आया। उनकी ननद और शरद गुट की नेत्री सुप्रिया सुले शपथ ग्रहण के समय उनके पैतृक गांव में नजर आईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह यहां पर काकी (अजित पवार की मां) से मिलने के लिए आईं हैं, कल से बजट सत्र शुरू है ऐसे में उन्हें दिल्ली निकलना है। हालांकि इस दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।

