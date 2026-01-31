अजितदादा के विजन को करेंगी साकार; महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पीएम मोदी की बधाई

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और अजित दादा पवार के विजन को साकार करेंगी

दिवंगत एनसीपी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला हैं। महाराष्ट्र राजभवन में हुए एक छोटे से कार्यक्रम में एनसीपी, भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पद और गरिमा की शपथ ली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई संदेश दिया। पीएम ने लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजित दादा पवार के विजन को साकार करेंगी।

महाराष्ट्र राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना बधाई संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनने और इस दायित्व को संभालने वाली पहली महिला बनने पर, सुनेत्रा पवार जी को हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजितदादा पवार के विजन को साकार करेंगी।"

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। उनके पास वित्त, खेल और आबकारी जैसे अहम मंत्रालय भी थे। 28 जनवरी को बारामती जाते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तमाम अटकलों के बीच एनसीपी विधायक दल ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना और फिर उन्होंने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।