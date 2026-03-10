Hindustan Hindi News
एविएशन कंपनी से मिली धमकी, अजित पवार के साथ जान गंवाने वाली अटेंडेंट पिंकी के पिता का आरोप

Mar 10, 2026 04:30 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पिंकी माली के परिवार को प्लेन क्रैश की घटना से गहरा सदमा लगा। उनकी मां दुख के कारण खाना नहीं खा पाईं, जिससे इंफेक्शन हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार का कहना है कि कंपनी या सरकार से ठोस मदद नहीं मिली।

महाराष्ट्र के बारामती में बीते 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस चार्टर फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल थीं, जो वीएसआर वेंचर्स कंपनी की ओर से काम कर रही थीं। प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट, को-पायलट, पिंकी माली और 2 अन्य लोग मारे गए। घटना के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन परिवारों में कई सवाल उठे हैं। पिंकी के पिता शिवकुमार माली ने कई बार निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी साजिश की आशंका जताई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में खराब विजिबिलिटी और एयरफील्ड की कमियों का जिक्र आया है।

परिवार ने आरोप लगाया कि क्रैश के बाद दबाव बनाया जा रहा है। शिवकुमार माली के बेटे को व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें कहा गया कि मीडिया से बात करने से क्या फायदा, बहन या अजित दादा वापस नहीं आएंगे। कॉल में पायलट पर ब्लेम डालने की बात कही गई और मुंबई आने पर मिलने का वादा किया गया। परिवार कन्फ्यूज है कि इसे धमकी माने या सामान्य बात, लेकिन वे डर रहे हैं कि आवाज उठाने से इंश्योरेंस रुक सकता है। पिंकी के भाई करण ने कंपनी ओनर वीके सिंह पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। परिवार न्याय चाहता है और बेटे को सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है।

पिंकी के घर वालों ने क्या कहा

पिंकी माली के परिवार को प्लेन क्रैश की घटना से गहरा सदमा लगा। उनकी मां दुख के कारण खाना नहीं खा पाईं, जिससे इंफेक्शन हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। परिवार का कहना है कि कंपनी (VSR वेंचर्स) या सरकार से कोई ठोस मदद नहीं मिली। इंश्योरेंस क्लेम और कंपेंसेशन में देरी की आशंका है। शिवकुमार माली ने बताया कि कुछ नेता जैसे छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर, अनिल देशमुख, आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत आदि ने परिवार से मिलकर हिम्मत दी, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि अभी तक नहीं आए।

बारामती में हादसा कैसे हुआ

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत 28 जनवरी को बारामती हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना में हुई। वे मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां जिला परिषद चुनावों के लिए रैलियां करनी थीं। चार्टर्ड बिजनेस जेट लैंडिंग के दौरान दूसरी कोशिश में रनवे से फिसल गया, जिसके बाद वह आग की लपटों में घिर गया और पूरी तरह नष्ट हो गया। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोग (2 पायलट, सुरक्षा अधिकारी और एक अटेंडेंट) की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी या पायलट त्रुटि की संभावना बताई गई है, लेकिन परिवार और कुछ नेताओं ने साजिश के आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच जारी है।

