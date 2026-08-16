लोग ज्यादा शराब पीने लगे हैं... ट्रंप की नीति पर BJP नेता का चौंकाने वाला दावा

महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुजय विखे-पाटील ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध संबंधी बदलती रणनीति को भारत में शराब की खपत बढ़ गए हैं। इसके अलावा अहिल्यानगर-मनमाड सड़क निर्माण में हो रही देरी का जिम्मेदार भी ठहराया।

महाराष्ट्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुजय विखे-पाटील ने रविवार को एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से जुड़े युद्ध संबंधी रणनीति और उनके निरंतर बदलते रुख के कारण भारत में शराब पीने वाले लोगों की संख्या में खासा वृद्धि हुई है। यूं कहें तो लोग ज्यादा शराब पीने लगे हैं। उन्होंने इस वैश्विक अस्थिरता को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में चल रहे अहिल्यानगर-मनमाड सड़क निर्माण परियोजना में हो रही गंभीर देरी से भी सीधे जोड़ा है।

अहिल्यानगर में एक कार्यक्रम के दौरान विखे-पाटील ने बताया कि ट्रंप के फैसले न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके प्रभाव भारत जैसे देशों के आम जीवन और विकास कार्यों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान पर हुए हमलों और उसके बाद उत्पन्न अनिश्चितता ने सड़क निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कच्चे माल बिटुमेन की उपलब्धता को प्रभावित किया है।

बीजेपी नेता ने ट्रंप के व्यवहार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह आदमी (ट्रंप) रात में कुछ कहता है, सुबह कुछ और बोलता है और अगले दिन बिल्कुल अलग बात करता है। कभी वे दावा करते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया है, तो अगले ही दिन मिसाइल हमले कर देते हैं। उनके इन बार-बार बदलते रुख और बयानों से पैदा हुए भ्रम का असर यहां शराब पीने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ट्रंप के कार्यों से उत्पन्न कन्फ्यूजन की वजह से कुछ लोगों में शराब की मात्रा बढ़ गई है। लोग तनाव और अनिश्चितता के कारण ज्यादा शराब का सहारा ले रहे हैं।

सड़क परियोजना में देरी पर विस्तार से चर्चा करते हुए विखे-पाटिल ने स्पष्ट किया कि अहिल्यानगर-मनमाड रोड का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर सैन्य कार्रवाइयों और मिसाइल हमलों के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधाएं आई हैं। कच्चे तेल की कमी या अनियमित उपलब्धता का सीधा असर बिटुमेन पर पड़ा है, जो सड़क निर्माण का आधारभूत घटक माना जाता है। बिटुमेन के अभाव में ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को काम रोकना या धीमी गति से आगे बढ़ना पड़ रहा है।

कच्चे तेल और बिटुमेन के वैज्ञानिक व औद्योगिक संबंध को समझाते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि रिफाइनरियों में कच्चे तेल को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसी रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले उप-उत्पादों (बाय-प्रोडक्ट्स) से बिटुमेन बनाया जाता है। इसलिए जब कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, तो न केवल तैयार पेट्रोलियम उत्पादों बल्कि उनके व्युत्पन्नों यानी बिटुमेन की उपलब्धता भी घट जाती है। बिटुमेन सड़कों की परत चढ़ाने, पक्की सड़कें बनाने और लंबे समय तक टिकाऊ बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जरूरी है।