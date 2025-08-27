अंदर चल रही थी पार्टी, अचानक भरभराकर ढह गई चार मंजिला इमारत; 3 की मौत, 25 मलबे में दबे
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अभी भी 20-25 लोग मलबे में फंसे बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत पुरानी थी और बारिश के चलते उसकी दीवारों में दरारें आ गईं थी। ये हादसा मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात को हुआ।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पूर्वी विरार इलाके में एक अपार्टमेंट की चार मंजिला इमारत अचानक आधी रात भरभराकर गिर गई। NDTV के मुताबिक, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विरार पूर्व में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात ढह गया, जिसके मलबे में लगभग 20-25 लोग फंसे हो सकते हैं। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के बचाव दल, एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
स्थानीय लोगों ने TOI को बताया कि ये हादसा उस क्त हुआ, जब चौथी मंजिल पर एक साल की बच्ची का जन्मदिन समारोह चल रहा था। तभी अचानक रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढह गया। बचाव दल ने अब तक पाँच लोगों को बचाया है और उन्हें इलाज के लिए पास के वीवीसीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया है। इस इमारत में लगभग बारह परिवार रहते थे।
बारिश के चलते दीवारों में दरारें
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "अभी भी 20-25 लोग मलबे में फंसे बताए जा रहे हैं।" स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत पुरानी थी और बारिश के चलते उसकी दीवारों में दरारें आ गईं थी। अधिकारियों ने और अधिक हताहतों को रोकने के लिए बिल्डिंग के दूसरे विंग को खाली करा दिया है। अधिकारी बचाव कार्य जारी रखते हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। पुलिस ने इमारत को सील कर दिया है और लोगों को वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है।