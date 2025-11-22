Hindustan Hindi News
Panchayat elections in Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar advised voters saying You have the votes I have the money
आपके पास वोट, मेरे पास पैसा; चुनाव से पहले डिप्टी CM अजित पवार की वोटरों को नसीहत

संक्षेप:

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने चुनाव से पहले मतदाताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर वह उनके उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर के लिए पैसा कम न पड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो पैसा नहीं दिया जाएगा।

Sat, 22 Nov 2025 09:46 PM
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आगामी चुनाव से पहले मतदाताओं को नसीहत दी है। पुणे के मालेगांव में वोटरों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर वह (वोटर) उनके उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि शहर में पैसे की किसी भी तरह की कोई कमी न हो। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर आप लोगों( मतदाताओं) ने उनके उम्मीदवार को नहीं चुना तो वह पैसा नहीं भेजेंगे।

महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय का हिसाब-किताब संभाल रहे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष पवार ने शुक्रवार को बारामती तहसील में यह बात कही। उन्होंने कहा, "अगर आप राकांपा के सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि धन की कोई कमी न हो। अगर आप सभी 18 उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन, अगर आप मना करोगे तो मैं भी मना कर दूंगा। आपके पास वोट हैं, मेरे पास विकास कार्य के लिए पैसा है।’’

इस टिप्पणी की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। शिवसेना (उबाठा) के नेता अंबादास दानवे ने अजित पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। दानवे ने सवाल किया, ‘‘ यह धनराशि आम लोगों द्वारा दिए गए करों से दी जाती है, न कि अजित पवार के घर से। यदि पवार जैसे नेता मतदाताओं को धमका रहे हैं तो निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है?’’

आपको बता दें, नगर पंचायतों के चुनाव दो दिसंबर को होने हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित पैनल ने मालेगांव में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन किया है।

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
