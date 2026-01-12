उद्धव को वोट दिया तो खुश हो जाएंगे पाकिस्तानी, बीजेपी विधायक ने कर दिया कैसा दावा

संक्षेप: महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी मे तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि अगर उद्धव का समर्थन करते हैं तो यह पाक के समर्थन के बराबर होगा।

महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को कहा कि शिवसेना (UBT) जानबूझकर मराठी पहचान की आड़ में हिंदू समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है और आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में उन्हें वोट करना पाकिस्तान को समर्थन देने के बराबर होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राणे ने दावा किया कि ऐसे कामों का मकसद देश के बाहर की ताकतों को खुश करना है। उन्होंने कहा कि यूबीटी को समर्थन देना अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में बैठे लोगों के हितों का समर्थन करना है। उन्होंने कहा कि यूबीटी या उसके चुनाव चिन्ह को दिये गयेवोट प्रभावी रूप से पाकिस्तान में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे।

उन्होंने यूबीटी पर राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं के बीच फूट डालने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी में ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब सभी प्रमुख राजनीतिक दल मुंबई और अन्य शहरी केंद्रों में निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं को जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं। बीएमसी और राज्य के अन्य नागरिक निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को एक ही चरण में होना है। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 16 जनवरी को होगी, जिससे देश के सबसे अमीर नागरिक निकाय सहित प्रमुख नगर निगमों पर राजनीतिक नियंत्रण तय होगा।

बीजेपी के हिंदुत्व को बताया फर्जी इससे पहले एक रैली के दौरान शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को फर्जी करार दिया। 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले मुंबई की इस अंतिम संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने और राज ठाकरे ने मराठी मानुष, हिंदुओं और महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया है। उन्होंने और राज ठाकरे ने खुद को मुंबई को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में पेश किया।

मराठी वोट बैंक को साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि दोनों भाई इसलिए साथ आए हैं क्योंकि मुंबई एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। दोनों नेताओं ने भाजपा पर मुंबई को "लूटने" और इसे गुजरात से जोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुंबई और महाराष्ट्र की संपत्तियां गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह को सौंपी जा रही हैं। राज ने आरोप लगाया कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अदाणी का पक्ष ले रही है।

उन्होंने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा, "दीर्घकालिक योजना मुंबई को गुजरात से जोड़ने की है। यदि बीएमसी हमारे पास रही, तो वे अदाणी को जमीन नहीं बेच पाएंगे।' उन्होंने कहा, ‘यह मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है। अगर उन्होंने अब कोई गलती की, तो मुंबई की लड़ाई हमेशा के लिए हार जाएंगे।’