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शिवसेना एक ही है और उसका नेतृत्व... पार्टी में टूट के बीच क्या बोले उद्धव ठाकरे

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Uddhav Thackeray Reply To Amit Shah: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के 'केवल एक शिवसेना' वाले बयान को सीधा चुनौती देते हुए कहा है कि असली शिवसेना तो उनकी ही है।

शिवसेना एक ही है और उसका नेतृत्व... पार्टी में टूट के बीच क्या बोले उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को साफ कहा कि उनकी अगुवाई वाली शिवसेना ही असली और एकमात्र शिवसेना है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 'केवल एक शिवसेना' वाली बयान का तीखा जवाब दिया। मुंबई में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे नेतृत्व वाली शिवसेना ही एकमात्र शिवसेना है। उनका यह बयान शाह के कोल्हापुर रैली वाले बयान के एक दिन बाद आया है। अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के अलावा कोई दूसरी शिवसेना नहीं है।

बता दें कि बाल ठाकरे द्वारा 1966 में स्थापित शिवसेना जून 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद दो गुटों में बंट गई थी। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना का नाम, चिह्न और मान्यता दे दी थी, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट को शिवसेना (यूबीटी) नाम दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी भाजपा पर शिवसेना को 'खत्म' करने और उसके नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाया।

'शिवसेना को भाजपा ने खत्म किया'

उन्होंने कहा कि दशकों तक वैचारिक विरोधी रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी शिवसेना को खत्म करने या उसके नेताओं को चुराने की कोशिश नहीं की, जबकि भाजपा ने ऐसा किया। उद्धव ने कहा कि हमने 30 साल तक कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारे नेताओं को तोड़ने या शिवसेना को खत्म करने की कोशिश नहीं की, जैसा भाजपा ने किया।

गौरतलब है कि नवंबर 2019 में भाजपा के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिंदे के विद्रोह के कारण एमवीए सरकार गिर गई थी।

अमित शाह ने क्या कहा था?

इससे एक दिन पहले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब शिवसेना में कोई गुट नहीं बचा है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली शिवसेना है। कोल्हापुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर (अंबाबाई मंदिर) में परिवार देवता मंदिर संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पहले हमें एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट नहीं बचा है। अब केवल एक ही शिवसेना है। अमित शाह जब बोल रहे थे, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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