'मतदाता सूची में करीब एक करोड़ फर्जी वोटर्स', महाराष्ट्र में एक नवंबर को विपक्ष की विशाल रैली

संक्षेप: राउत ने कहा कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दलों के अलावा सभी प्रमुख दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग यह मानने को तैयार नहीं है कि मतदाता सूची शुद्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र में विपक्षी दल एक नवंबर को विशाल रैली आयोजित करेंगे, जिसमें निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची से करीब एक करोड़ 'फर्जी मतदाताओं’ के नाम हटाने का आग्रह किया जाएगा। शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने रविवार को यह जानकारी दी। जल्दबाजी में यहां बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में राउत ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के इस दावे का हवाला दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 96 लाख ‘‘फर्जी’’ मतदाता जोड़े गए हैं। संवाददाता सम्मेलन को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता बाला नंदगांवकर, राकांपा (एसपी) नेता जयंत पाटिल और कांग्रेस के सचिन सावंत ने भी संबोधित किया।

राउत ने मांग की कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से लगभग ‘‘एक करोड़ फर्जी मतदाताओं’’ के नाम हटाए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक मंदा म्हात्रे (भाजपा) और संजय गायकवाड़ (शिवसेना) ने भी मतदाताओं के दोहराव और मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। राउत ने कहा, ‘‘मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दलों के अलावा सभी प्रमुख दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग यह मानने को तैयार नहीं है कि मतदाता सूची शुद्ध नहीं हैं। हमें सड़कों पर उतरकर निर्वाचन आयोग को झटका देना होगा। इसलिए एक नवंबर को मुंबई में निर्वाचन आयोग के भ्रष्ट कृत्य के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक विशाल रैली करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। राउत ने कहा कि रैली का नेतृत्व राकांपा (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। इससे पहले दिन में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जुड़ गए हैं और निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए सवाल किया कि मतदाता सूची को शुद्ध किए बिना वह स्थानीय निकाय चुनाव कैसे कराएगा।

मनसे के बूथ स्तरीय एजेंट को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर मतदाता सूची में हेराफेरी करके चुनाव कराये जाते हैं, तो यह मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की जांच करके फर्जी मतदाताओं का पता लगाने का आग्रह किया। शिवसेना (उबाठा), कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) और मनसे सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और दावा किया कि विभिन्न पतों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में डुप्लिकेट नाम हैं।

विपक्ष ने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में “सुधार” और “विसंगतियों” को दूर करने की मांग की है, जो 31 जनवरी, 2026 तक पूरे होने हैं। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं कर सकता और मतदाता सूचियों में सुधार और उनका उन्नयन सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। राज ठाकरे ने रविवार को आरोप लगाया, ‘‘क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की एक कोशिश की जा रही है। मुझे पता चला है कि आगामी चुनावों के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने राज्य चुनाव के दौरान भी ऐसा किया था।’’

उन्होंने दावा किया कि मुंबई में 8 से 10 लाख तथा ठाणे, पुणे और नासिक में 8 से 8.5 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। राज ठाकरे के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि उनके भाषण में एक राजनीतिक एजेंडा झलकता है। भाजपा नेता ने कहा कि ‘महायुति’ के जन-हितैषी शासन ने सरकार पर हमला करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, जिससे विपक्षी दल चुनावों को देखते हुए ऐसे दावे कर रहे हैं। उन्होंने ठाकरे पर मतदाता सूची में खामियों का आरोप लगाकर एक फर्जी विमर्श गढ़ने का आरोप लगाया। दरेकर ने कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष द्वारा अपनाई गई इसी रणनीति को दोहराकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं।