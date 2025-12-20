Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Nurse gang raped after knocking on wrong hotel room 3 accused arrested
कमरा नंबर 105 की बजाय 205 में चली गई नर्स, शराब पार्टी कर रहे तीन लोगों ने किया गैंगरेप

संक्षेप:

Dec 20, 2025 11:16 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, छत्रपति संभाजीनगर
छत्रपति संभाजीनगर जिले के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास एक होटल में बुधवार देर रात 30 वर्षीय नर्स के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता गलती से अपने मित्र के कमरे के बजाय दूसरे कमरे में पहुंच गई थी, जहां मौजूद तीन युवकों ने कथित तौर पर उसे बंधक बनाकर रेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

वेदांत नगर पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान घनश्याम राठौड़ (27), रिशिकेश चव्हाण (25) और किरण राठौड़ (25) के रूप में हुई है। दोनों राठौड़ एक बैंक में रिकवरी एजेंट हैं, जबकि चव्हाण एमबीए का छात्र है। तीनों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पूरा मामला समझिए

पुलिस निरीक्षक प्रविणा यादव ने बताया कि यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे से गुरुवार तड़के 3 बजे के बीच हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपी होटल के कमरे में शराब पी रहे थे। पीड़िता एक निजी अस्पताल में नर्स है और अपने परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य है। वह विवाहित है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। आर्थिक तंगी के चलते उसने जालना जिले के भोकर्दन में रहने वाले एक मित्र से मदद मांगी थी, जिसने उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया था।

रात करीब 11 बजे महिला होटल से बाहर फोन कॉल लेने गई। वापस लौटते समय वह गलती से पहली मंजिल की जगह दूसरी मंजिल पर चली गई और कमरा नंबर 105 की बजाय कमरा नंबर 205 का दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खुलने पर उसने अंदर तीन युवकों को शराब पीते देखा और अपने मित्र का नाम पूछते हुए कहा कि वह उससे मिलने आई है। युवकों ने पहले तो कहा कि वह वहां नहीं है।

पुलिस के मुताबिक, जैसे ही महिला वापस मुड़कर जाने लगी, एक आरोपी ने यह कहकर कि उसका मित्र अंदर ही है, उसे जबरन कमरे में खींच लिया। इसके बाद दरवाजा बंद कर दिया गया, महिला को जबरन शराब पिलाई गई और फिर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

तड़के भागकर बची, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

करीब 3 से 4 बजे के बीच महिला किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब रही और बाहर निकलकर शोर मचाया। इसके बाद वह सीधे वेदांत नगर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए महज़ तीन घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया।

धाराएं और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत सामूहिक दुष्कर्म, अवैध रूप से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को हर संभव कानूनी और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

