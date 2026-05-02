तरबूज में नहीं था जहर, परिवार की मौत को लेकर बड़ा खुलासा; हत्या की भी आशंका
मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने के बाद परिवार की मौत को लेकर एफडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि तरबूज में किसी तरह का विषाक्त पदार्थ नहीं पाया गया है। पुलिस अन्य संभावित ऐंगल से भी मामले की जांच कर रही है।
मुंबई के पायधुनी में बिरयानी और तरबूज खाने के बाद परिवार के चार सदस्यों की मौत को लेकर अब एक-एक कर सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। एफडीए की जांच में पता चला है कि तरबूज में किसी तरह को कई मिलावट नहीं थी। एफडीए का कहना है कि तरबूज का रंग या फिर मिठास बढ़ाने के लिए उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिलाया गया था। ऐसे में मौत के पीछे तरबूज के वजह होने की संभावना बेहद कम है।
मौत का शिकार हुए डोकाडिया परिवार के घर में जितने भी खाने-पीने की सामग्री थी सबकी एक-एक कर जांच की गी। किसी अन्य खाने में भी मिलावट या फिर किसी तरह के जहर होने की जानकारी सामने नहीं आई है। अब केवल फरेंसिक रिपोर्ट और बैक्टीरियल टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसी से क्लियर हो सकता है कि आखिर परिवार के चौर लोगों की अचानक कैसे मौत हो गई।
फरेंसिक जांच में क्या पता चला
शुरुआती फरेंसिक जांच में पाया गया है कि मरने वालों के दिमाग समेत कई अंगों का रंग हरा हो गया था। जानकारों का कहना है कि यह कोई सामान्य खाद्य विषाक्तता का मामला नहीं है बल्कि गंभीर अध्ययन का मामला है। डॉक्टरों को शक है कि किसी ने परिवार को जहर दिया है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर जहर किस माध्यम से दिया गया।
डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में चारों की मौत हो गई, इस तरह के मामले आम नहीं हैं। जानकारी सामने आई थी कि डोकाडिया परिवार में उस दिन कुछ मेहमान आए थे। उन लोगों ने रात में बाहर से बिरयानी मंगवाई और सबने खाई। रात में मेहमानों के जाने के बाद परिवार ने तरबूज खाया और सुबह के 5 बजे से सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात 10.30 तक पति-पत्नी और उनकी दो बेटियों की जान चली गई।
क्या है क्राइम ऐंगल
इस मामले के पीछे एक और ऐंगल सामने आया है। यह मामला धोखाधड़ी के केस में गवाह होने का था। एक महिला ने अब्दु्ल्ला डोकाडिया के ही माध्यम से रीयल स्टेट डिवेलपर को कुछ पैसे दिए थे। डिवेलपर पैसा नहीं लौटा पाया। इसके बाद महिला ने 2019 में इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में अब्दुल्ला गवाह थे। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी थी। ऐसे में लोगों को आशंका है कि यह हत्या का ऐंगल भी इस मामले में हो सकता है। पुलिस मामले की छानबीन में लगी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें