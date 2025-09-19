महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ही जुड़े नए 15 लाख मतदाता, लेकिन कुछ नहीं बोलीं पार्टियां

राज्य में मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से मतदाता सूची में 14.71 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 4.09 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, ठाणे में सबसे ज़्यादा 2.25 लाख नए मतदाता जुड़े, जबकि पुणे में 1.82 लाख नए मतदाता जुड़े। इस तरह ठाणे में मतदाताओं की संख्या 74.55 लाख और पुणे में 90.32 लाख हो गई।

मुंबई उपनगरीय जिले में 95,630 नए मतदाता जुड़े, जिससे वहां कुल मतदाताओं की संख्या 77.81 लाख हो गई। मुंबई शहर में 18,741 नए मतदाता जुड़े, जिससे मतदाताओं की संख्या 25.62 लाख हो गई। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब कुल 9.84 करोड़ मतदाता हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप राजनीतिक बहसों में छाए हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 14 लाख से ज़्यादा नाम जोड़े जाने के संबंध में हमें अब तक एक भी लिखित शिकायत या आपत्ति नहीं मिली है। पिछले साल के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गयी सूची के बजाय, अब आगामी नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अद्यतन सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।’’

राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि नवंबर से अब तक इस महानगर में 1.14 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिससे आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 1.03 करोड़ हो गई है।

अधिकारी ने बताया कि राज्य भर में 16.83 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुए और एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नाम बदलने के लिए लगभग 1.97 लाख आवेदन मिले। अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद 14.71 लाख नए नामों को मंजूरी दी गई और 4.09 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।