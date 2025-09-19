no objection from parties as Nearly 15 lakh new voters in Maharashtra since assembly polls महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ही जुड़े नए 15 लाख मतदाता, लेकिन कुछ नहीं बोलीं पार्टियां, Maharashtra Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़no objection from parties as Nearly 15 lakh new voters in Maharashtra since assembly polls

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ही जुड़े नए 15 लाख मतदाता, लेकिन कुछ नहीं बोलीं पार्टियां

राज्य में मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है।

Amit Kumar भाषा, मुंबईFri, 19 Sep 2025 06:53 AM
share Share
Follow Us on
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ही जुड़े नए 15 लाख मतदाता, लेकिन कुछ नहीं बोलीं पार्टियां

महाराष्ट्र में नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से मतदाता सूची में 14.71 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 4.09 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, ठाणे में सबसे ज़्यादा 2.25 लाख नए मतदाता जुड़े, जबकि पुणे में 1.82 लाख नए मतदाता जुड़े। इस तरह ठाणे में मतदाताओं की संख्या 74.55 लाख और पुणे में 90.32 लाख हो गई।

मुंबई उपनगरीय जिले में 95,630 नए मतदाता जुड़े, जिससे वहां कुल मतदाताओं की संख्या 77.81 लाख हो गई। मुंबई शहर में 18,741 नए मतदाता जुड़े, जिससे मतदाताओं की संख्या 25.62 लाख हो गई। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब कुल 9.84 करोड़ मतदाता हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप राजनीतिक बहसों में छाए हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 14 लाख से ज़्यादा नाम जोड़े जाने के संबंध में हमें अब तक एक भी लिखित शिकायत या आपत्ति नहीं मिली है। पिछले साल के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार की गयी सूची के बजाय, अब आगामी नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अद्यतन सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।’’

राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि नवंबर से अब तक इस महानगर में 1.14 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिससे आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 1.03 करोड़ हो गई है।

ये भी पढ़ें:'लोकतंत्र पर ही उठाए सवाल, एजेंट कहां थे?' राहुल के आरोपों से कांग्रेस में खलबली
ये भी पढ़ें:गलत आवेदन खारिज किए, FIR दर्ज हुई... राहुल के आरोपों पर कर्नाटक CEO, भड़की BJP

अधिकारी ने बताया कि राज्य भर में 16.83 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुए और एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नाम बदलने के लिए लगभग 1.97 लाख आवेदन मिले। अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद 14.71 लाख नए नामों को मंजूरी दी गई और 4.09 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए।

राज्य में मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। राहुल गांधी के दावों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है और भाजपा नेताओं ने इन्हें निराधार बताकर खारिज कर दिया है।