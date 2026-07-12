औरंगजेब के वंशज हिंदुओं को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर नितेश राणे
नितेश राणे ने कहा, 'जब मस्जिदों के चंदे की कथित हेराफेरी हुई या हज यात्रा के दौरान धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किये जाने के आरोप लगे, तब उन्होंने कभी मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग औरंगजेब के वंशज हैं।'
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े विपक्षी दलों के आरोपों को लेकर पलटवार किया। रविवार को उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाने वालों को औरंगजेब का वंशज करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बारे में आरोप लगाता है लेकिन मस्जिदों के चंदे और हज यात्रा के धन की कथित अनियमितताओं पर चुप्पी साध लेता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है। मंदिर निर्माण आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भाजपा इस मामले पर विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब दे रही है जबकि विपक्ष इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला पाप बता रहा है।
अहिल्यानगर जिले के शिरडी में नितेश राणे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'जब मस्जिदों के चंदे की कथित हेराफेरी हुई या हज यात्रा के दौरान धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किये जाने के आरोप लगे, तब उन्होंने कभी मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। ये लोग औरंगजेब के वंशज हैं और हिंदुओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।' कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टीकथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ अभियान चला रही हैं।
राम मंदिर चंदा चोरी पर गरमाई राजनीति
इस बीच, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर न्यास या इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कामकाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद की पृष्ठभूमि में पादर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने की विपक्षी दलों की मांग के बीच बयान दिया। रविवार को उन्होंने कहा कि सीईओ की भूमिका और अधिकारों का निर्धारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही करेगा। कांग्रेस और शिवसेना (UBT) के बाद आम आदमी पार्टी ने भी राम मंदिर के चढ़ावे में कथित धांधली के मुद्दे पर अभियान शुरू किया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से चढ़ावा चोरी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपील की।
वहीं, आरएसएस ने इस चढ़ावा चोरी के मामले पर दुख व्यक्त किया और भरोसा जताया कि SIT की मौजूदा जांच और पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। संघ ने कहा कि उसे तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा भी है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, जिससे राम मंदिर के प्रति सभी राम भक्तों की श्रद्धा और गहरी आस्था को ठेस पहुंचे। विपक्षी दलों ने इस मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। उनका कहना था कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग करेंगे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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